सूर्यकुमार यादव या ईशान किशन...IND vs NZ दूसरे टी20 में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? जानें

सूर्यकुमार यादव या ईशान किशन...IND vs NZ दूसरे टी20 में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच? जानें

न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 के टारगेट का पीछा करते हुए ईशान किशन ने 76 तो सूर्यकुमार यादव ने 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारत ने 15.2 ओवर में ही 7 विकेट रहते रनचेज पूरी की। आईए जानते हैं कौन प्लेयर ऑफ द मैच बना।

Jan 24, 2026 06:01 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब तबाही मचाई। टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। मेहमान टीम ने 209 रनों का बड़ा टारगेट भारत के सामने रख दिया, मगर टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाजों ने इस टारगेट को महज 15.2 ओवर में चेज कर काफी छोटा बना दिया। इस दौरान नंबर-3 पर उतरे ईशान किशन ने 32 गेंदों पर 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 76 रनों की पारी खेली, वहीं नंबर-4 पर उतरे सूर्यकुमार यादव भी रंग में नजर आएं। सूर्या ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ रनचेज में सबसे ज्यादा रन तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बनाए, मगर ईशान किशन की पारी का इंपैक्ट गेम पर ज्यादा होने की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

ईशान किशन पहले ओवर में ही बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतर गए थे, जब टीम इंडिया ने संजू सैमसन का विकेट खोया था। हालांकि अभिषेक शर्मा भी पारी की 7वीं गेंद पर आउट हो गए थे, जिस वजह से सूर्या भी जल्द मैदान पर दिखे थे।

ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव के बीच 122 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसमें से 76 रन किशन ने तो 39 सूर्यकुमार यादव ने बनाए थे।

6 के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बावजूद ईशान किशन ने अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला और पहली गेंद से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए कीवी गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेला। किशन की तूफानी बल्लेबाजी ने भारत की जीत की नींव रखी। ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने पावरप्ले में भारत का स्कोर 75/1 पहुंचा दिया था।

ईशान किशन जब 10वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए तो टीम इंडिया मैच में काफी आगे निकल चुकी थी। सूर्यकुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ 37 गेंदों पर 81 रनों की साझेदारी कर बचा हुआ काम खत्म किया और टीम को जीत दिलाई।

