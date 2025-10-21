Cricket Logo
शुभमन गिल को T20 एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किए जाने के खिलाफ थे कप्तान सूर्यकुमार यादव, मगर…

संक्षेप: भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ओपनर शुभमन गिल को T20 एशिया कप 2025 की टीम में शामिल किए जाने के खिलाफ थे, लेकिन कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर ने उनको वाइस कैप्टन बनाया था। 

Tue, 21 Oct 2025 07:07 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शुभमन गिल ने सितबंर में खेले गए एशिया कप 2025 के साथ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया था। वे टीम के उपकप्तान थे। ऐसे में उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जाना भी संभव नहीं था। जुलाई 2024 के बाद से सिलेक्टर्स ने उनको टी20 टीम में नहीं रखा था। एकाएक टी20 एशिया कप के लिए उनको टीम में जगह मिली और उपकप्तानी भी मिली। हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव उनके सिलेक्शन के खिलाफ थे, लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर के आगे उनकी एक नहीं चली।

शुभमन गिल के लिए एशिया कप अच्छा नहीं रहा। 7 पारियों में उन्होंने सिर्फ 127 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सफल जोड़ी को तोड़ दिया गया। एक अर्धशतक भी एशिया कप में गिल के बल्ले से नहीं आया। दूसरी ओर तूफानी बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। अब एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव शुभमन गिल को टी20 टीम में नहीं चाहते थे। इसके पीछे का कारण स्पष्ट था कि गिल की शैली टी20 टीम के मौजूदा स्टाइल को सूट नहीं कर रही थी।

क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया कप 2025 के लिए टीम की घोषणा होने से कुछ देर पहले सूर्यकुमार यादव को बताया गया था कि शुभमन गिल को टी20 टीम में शामिल किया गया है। ये जानकर सूर्या हैरान थे। हालांकि, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि शुभमन गिल 3 फॉर्मेट प्लेयर रहे और तीनों फॉर्मेट में आगे चलकर कप्तानी भी करें। इसके लिए गंभीर ने आईपीएल 2025 की परफॉर्मेंस का भी हवाला दिया, जहां उनका प्रदर्शन दमदार था। गिल अब तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले दिग्गजों में शामिल हो गए हैं। टी20 टीम की कप्तानी के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी उनको मिल गई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
