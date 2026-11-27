सूर्यकुमार यादव ने फिर दिखाई अपनी कप्तानी की कला, बिना मैच हारे मुंबई को पहुंचाया सुपर लीग में
सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर से अपनी कप्तानी की कला दिखाई है। उन्होंने बिना मैच हारे मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग फेज में पहुंचाया है। यहां से टीम के पास फाइनल में जाने का सुनहरा मौका होगा।
सूर्यकुमार यादव के साथ इस साल क्या हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने के बावजूद उनसे कप्तानी छीन ली गई। इतना ही नहीं, उन्हें भारत की टी20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। फॉर्म की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था। काफी समय से वे आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने कमाल किया था। टी20 वर्ल्ड कप ही नहीं, बल्कि एशिया कप समेत हर एक द्विपक्षीय सीरीज में उन्हें जीत मिली थी। ऐसा ही कुछ अब उन्होंने अपनी में मुंबई के लिए कर दिखाया है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई ने सूर्यकुमार यादव को अपना कप्तान चुना था। उन्होंने अपनी कप्तानी की कला फिर से सभी को दिखा दी। इस दौरान उनका बल्ला भी ठीकठाक चला। सूर्यकुमार यादव ने बिना कोई मैच गंवाए, मुंबई की टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के सुपर लीग के फेज में पहुंचा दिया, जहां से टीम के लिए फाइनल में जाना आसान होगा। सुपर लीग फेज में 3 मैच मुंबई को खेलने होंगे। इसके बाद तय होगा कि मुंबई की टीम आगे जा पाएगी या नहीं।
मुंबई की टीम ने एसएमएटी में 7 मुकाबले खेले, जिनमें से एक मुकाबला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बारिश के कारण मैच नहीं आयोजित हुआ, लेकिन बाकी के 6 मुकाबलों का नतीजा निकला और उन सभी मैचों में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली मुंबई की टीम ही जीती। मुंबई ने हैदराबाद, गुजरात, गोआ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तराखंड को हराया। वहीं, विदर्भ के खिलाफ मुकाबला रद्द हो गया था। इस मैच में बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो सका था। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाना था।
सूर्यकुमार यादव ने किया है दमदार प्रदर्शन
कप्तान के तौर पर तो आपने देख ही लिया कि सूर्या इस सीजन एक भी मैच नहीं हारे, जबकि बल्लेबाज के तौर पर वे 6 मैचों की 5 पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 214 रन बनाने में सफल रहे। उन्होंने 82 का स्कोर इस सीजन बनाया, जो उनका बेस्ट स्कोर था। औसत उनका 53.50 का था, जबकि स्ट्राइक रेट 230.10 का था। 2 अर्धशतक उनके बल्ले आए। पूरे लीग फेज में उन्होंने 20 चौके और 17 छक्के जड़े। इस टूर्नामेंट में जिसने भी 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनमें से किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट सूर्या से ज्यादा नहीं है, जो दर्शाता है कि वे दमदार लय में भी लौट रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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