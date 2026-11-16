आर-पार के मूड में सूर्यकुमार यादव, अब 283 के स्ट्राइक रेट से गरजा बल्ला; जड़े 16 चौके-छक्के
सूर्यकुमार यादव ने प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी कर ली है। वे अब आर-पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो भी टीम उनके सामने आ रही है, उसे तहस-नहस करते जा रहे हैं।
सूर्यकुमार यादव जब से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हुए हैं और उनसे कप्तानी छिनी है, उसके बाद से वे अब प्रोफेशनल क्रिकेट में नजर आए हैं। बीसीसीआई के टी20 टूर्नामेंट में वह आर-पार के मूड में दिखे हैं। लोकल टूर्नामेंट भी वे मुंबई में खेले थे, जहां उनका प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा था, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वे सामने वाली टीम को तहस-नहस करते हुए जा रहे हैं। पहले मैच में 21 गेंदों में नाबाद 60 रनों की पारी खेली थी, जबकि इस बार तो वे इससे भी तूफानी पारी खेलने में सफल हुए हैं।
टीम इंडिया से बाहर होने के बाद आर-पार के मूड में नजर आ रहे सूर्यकुमार यादव ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रनों की पारी खेली थी। 285.71 का उनका स्ट्राइक रेट इस पारी में था। वहीं, अब गुजरात के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने इससे भी बड़ी पारी खेली। सूर्या ने 29 गेंदों में 9 चौके और 7 छक्कों की मदद से 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 283 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये पारी खेली। वे पिछले मैच में भी नंबर 4 पर खेले थे और इस मैच में भी इसी नंबर पर नजर आए।
मुंबई की टीम ने गुजरात को 197 रनों पर ऑलआउट कर दिया था। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर गुजरात का आखिरी विकेट गिरा। इसके बाद मुंबई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी और 200 के करीब के लक्ष्य को 16वें ही ओवर में हासिल कर लिया। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर 5 विकेट खोकर मुंबई ने 201 रन बना लिए और लगातार दूसरा मैच शाही अंदाज में जीता। सरफराज खान भी दमदार लय में नजर आए। उन्होंने 17 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। शिवम दुबे का बल्ला आज थोड़ा खामोश रहा। शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर ने 3-3 विकेट मुंबई के लिए इस मैच में निकाले थे।
सूर्या से छिन गई थी कप्तानी और टीम से भी हो गए थे ड्रॉप
आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्यकुमार यादव का आखिरी इंटरनेशनल मैच 8 मार्च 2026 को था, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल था। इस मैच में वे भारत की टीम के कप्तान थे और भारत लगातार दूसरी बार इस खिताब को जीतने में सफल हुआ था। इसके बाद वे आईपीएल में नजर आए, लेकिन फिर उनसे कप्तानी छिन गई और टीम से भी उसी समय उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब वे फिर से भारत की टीम में वापसी करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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