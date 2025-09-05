सूर्यकुमार यादव के बाल हुए गुलाबी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीर; जानें क्या है सच्चाई

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई रवाना होने से पहले नया हेयरकट करवाया है। हालांकि उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनके बाल गुलाबी दिख रहे है, जोकि फेक है।

भारतीय टीम गुरुवार को एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंच गई है। भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से होगा। इसके लिए टीम ने शुक्रवार से ही तैयारी शुरू कर दी है। नए टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। भारत के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव ने आगामी एशिया कप से पहले नया हेयरस्टाइल भी करवाया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। हालांकि सूर्यकुमार यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें उनके बाल गुलाबी नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में सूर्यकुमार यादव के बाल गुलाबी रंग के नजर आ रहे हैं। भारतीय कप्तान के इस लुक को देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हुई। कुछ को लगा कि शायद हार्दिक की तरह सूर्यकुमार यादव ने भी अपने बाल कलर करवाए हैं और नया लुक दिया है। हालांकि उनकी गुलाबी बाल वाली तस्वीर फेक निकली। उनके नए हेयरस्टाइल को सोशल मीडिया पर किसी ने एडिट करके डाल दिया था।

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जून में आईपीएल के अंत में पेट के दाहिने निचले हिस्से में समस्या का पता चलने के बाद म्यूनिख में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सूर्यकुमार अब पूरी तरह फिट हैं और नौ सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में टीम की अगुवाई करेंगे। सूर्यकुमार की 2023 में टखने की और 2024 की शुरुआत में स्पोर्ट्स हर्निया की एक और सर्जरी हुई थी।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।