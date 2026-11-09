टीम इंडिया से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव को मिली कप्तानी, SMAT के लिए मुंबई टीम का ऐलान
टीम इंडिया से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026 के लिए मुंबई टीम की कप्तानी सौंपी गई है। एमसीए ने सोमवार को मुंबई स्क्वॉड का ऐलान किया।
भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को 14 नवंबर से शुरू होने वाली सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लिए सोमवार को मुंबई टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। मुंबई को एलीट ग्रुप डी में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड और विदर्भ के साथ रखा गया है। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती चार दौर के लिए टीम में जगह नहीं पाने वाले 36 वर्षीय सूर्यकुमार को सफेद गेंद के टूर्नामेंट में मुंबई की कप्तानी दिए जाने की संभावना थी, बशर्ते श्रेयस अय्यर उपलब्ध नहीं होते।
शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर भी खेलेंगे
मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने बयान में कहा, ''भारत की टी20 टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव मुंबई टीम की अगुआई करेंगे। वह अपने अपार अंतरराष्ट्रीय अनुभव, नेतृत्व क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती देंगे।'' टीम में भारत के ऑलराउंडर शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर को भी शामिल किया गया है। हाथ में चोट के कारण रणजी ट्रॉफी के पहले चरण में नहीं खेल पाने वाले शार्दुल प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे। मुंबई की टीम 14 नवंबर को कोलकाता में हैदराबाद के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। भारत ने सूर्यकुमार की अगुवाई में इस साल टी20 विश्व कप में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था लेकिन इसके बाद खराब फॉर्म के कारण वह टीम में जगह नहीं बना पाए थे।
मुंबई की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, दिव्यांश सक्सेना, सुवेद पारकर, मुशीर खान, सरफराज खान, साईराज पाटिल, शिवम दुबे, अथर्व अंकोलेकर, शम्स मुलानी, मैक्सवेल स्वामीनाथन, तुषार देशपांडे, शारदुल ठाकुर, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसूजा और हार्दिक तामोरे।
वैभव सूर्यवंशी बिहार की कप्तानी करेंगे
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2026 के शुरुआती दो मैचों में बिहार की कप्तानी करेंगे। यह पहला मौका होगा जब सूर्यवंशी बिहार की सीनियर टीम की अगुआई करेंगे। बिहार को ग्रुप बी में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, रेलवे, सौराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ रखा गया है। टीम अपना पहला मुकाबला 14 नवंबर को इंदौर में सौराष्ट्र के खिलाफ खेलेगी। सूर्यवंशी के बिहार की ओर से सौराष्ट्र और रेलवे के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबलों में खेलने की उम्मीद है। वह इसके बाद एसीसी पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के लिए भारत 'ए' टीम से जुड़ेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन 19 से 29 नवंबर तक कतर की राजधानी दोहा में होगा। भारत 'ए' टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी। सूर्यवंशी को ईशान किशन की कप्तानी में दलीप ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली पूर्वी क्षेत्र की टीम का उपकप्तान भी नियुक्त किया गया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय