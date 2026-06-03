सूर्यकुमार यादव के बल्ले पर लगी जंग, मुंबई टी20 लीग में भी नहीं चला जादू
सूर्यकुमार यादव लगातार मैचों में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। टी20 इंटरनेशनल मैचों में रन बनाने के लिए जूझ रहे भारतीय टी20 कप्तान अब टी20 क्रिकेट में भी रन नहीं बना पा रहे हैं। आईपीएल के बाद वह मुंबई लीग में भी सस्ते में आउट हुए।
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार का खराब फॉर्म का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे आईपीएल के दौरान रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय टी20 कप्तान टी20 मुंबई लीग 2026 में भी पहले मैच में फ्लॉप रहे हैं और टीम को भी हार का सामना करना पड़ा है। नॉर्थ मुंबई पैंथर्स और ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान सूर्यकुमार 12 गेंदों में 19 रन ही बना सके। वानखेड़े स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट पर 21 रन की दमदार जीत हासिल की। सूर्या हाल ही में समाप्त इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में भी रन बनाने के लिए जूझ रहे थे।
नॉर्थ मुंबई पैंथर्स और ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट के बीच हुए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने 12 गेंद में 19 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 172.73 का रहा। राहुल सावंत ने उन्हें कैच आउट करवाया। अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप वाली नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 209 रन बनाए। टीम के लिए हार्दिक तोमर ने 43 गेंद में 67 और आयुष ने 21 गेंद में 39 रन की पारी खेली। ट्रायम्फ नाइट्स के लिए सिल्वेस्टर डिसूजा ने दो विकेट लिए।
210 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए, नाइट्स जरूरी स्पीड से रन बनाने में स्ट्रगल कर रही थी, बावजूद इसके कि इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट नूतन गोयल ने 56 गेंदों पर 93 रन बनाकर पारी को संभाला। इस लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम की शुरुआत खराब रही और दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए, जिससे इंडिया टी 20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव (19) क्रीज पर आए और वानखेड़े की भीड़ ने जोरदार चीयर किया। सूर्यकुमार ने हमेशा की तरह पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया, चार बाउंड्री लगाईं और पावरप्ले के आखिर तक नाइट्स का स्कोर 56/2 हो गया।
हालांकि, बाएं हाथ के स्पिनर राहुल सावंत ने सूर्यकुमार और सागर मिश्रा को जल्दी-जल्दी आउट करके मैच पैंथर्स की तरफ मोड़ दिया। हर्षल जाधव और नूतन ने पांचवें विकेट के लिए 55 रन की पार्टनरशिप करके वापसी की कोशिश की, जबकि 20 साल के नूतन ने 24 रन पर मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए लगातार दो छक्कों की मदद से 32 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। लेकिन रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ने के कारण, नाइट्स के लिए इसे बनाए रखना मुश्किल हो गया और आखिरकार वे 188/8 पर ठिठक गए।
आईपीएल 2026 में सूर्यकुमार
मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए। उनका औसत 20.77 और स्ट्राइक रेट 147.54 का रहा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी