Suryakumar Yadav is moving forward on Rohit Sharma s strategy with Akshar Patel praises star allrounder अक्षर पटेल को लेकर रोहित शर्मा की रणनीति पर आगे बढ़ रहे सूर्यकुमार यादव, तारीफ में पढ़ें कसीदे, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Suryakumar Yadav is moving forward on Rohit Sharma s strategy with Akshar Patel praises star allrounder

अक्षर पटेल को लेकर रोहित शर्मा की रणनीति पर आगे बढ़ रहे सूर्यकुमार यादव, तारीफ में पढ़ें कसीदे

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ऑलराउंडर अक्षर पटेल को लेकर रोहित शर्मा की रणनीति पर ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों से निपटने के लिए खास तैयारी की है। सूर्या ने कहा कि रोहित भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अक्षर पटेल का अच्छा इस्तेमाल किया।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाMon, 15 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
अक्षर पटेल को लेकर रोहित शर्मा की रणनीति पर आगे बढ़ रहे सूर्यकुमार यादव, तारीफ में पढ़ें कसीदे

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद हरफनमौला अक्षर पटेल की जमकर तारीफ की। उन्होंने बाएं हाथ के इस स्पिनर की बायें हाथ के बल्लेबाजों से निपटने के लिए अभ्यास के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रयास और बल्लेबाजी के प्रति उनकी स्पष्टता की भी सराहना की।

अक्षर ने कुलदीप यादव (18 रन देकर तीन विकेट) के साथ मिलकर भारत को सात विकेट से जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 18 रन देकर दो विकेट लिए जिनमें खतरनाक फखर जमां का विकेट भी शामिल है जिनका बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह (अक्षर) काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। वह काफी लंबे समय से भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इसलिए वह अपना काम अच्छी तरह जानते हैं। उनकी रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट होती है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी मैं उन्हें अभ्यास के दौरान देखता हूं तो वह बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं क्योंकि यह एक उचित संयोजन है। आपको लगता है कि अगर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज़ मैदान में आ रहा है, तो आप बाएं हाथ के स्पिनर को गेंदबाजी नहीं करा सकते।’’

ये भी पढ़ें:'कोई भी भारतीय खिलाड़ी PAK के खिलाफ नहीं खेलना चाहता, वे मजबूर हैं क्योंकि…'
ये भी पढ़ें:खेल में राजनीति...ACC चीफ ने की सूर्यकुमार यादव ब्रिगेड की आलोचना
ये भी पढ़ें:सूर्यकुमार यादव ने नहीं, ‘ऊपर’ से लिया गया था हाथ नहीं मिलाने का फैसला

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘लेकिन वह बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए अधिक अभ्यास करते हैं। जब वह दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए गेंदबाजी करते हैं, तो उनकी अपनी योजनाएं होती हैं।’’

उन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में अक्षर के महत्व पर भी जोर दिया और संकेत दिया कि उनका उसी तरह से उपयोग किया जाएगा जैसा कि रोहित शर्मा ने टी-20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में काफी सफलतापूर्वक किया था।

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मैं उनकी स्पष्ट योजनाओं और उनकी बल्लेबाजी से वाकई बहुत खुश हूं। मुझे यकीन है कि इसका फायदा उठाया जाएगा। जैसा कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा, रोहित भाई और टीम प्रबंधन ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह इसका पूरा फायदा उठाएंगे।’’

कुलदीप यादव ने मौजूदा टूर्नामेंट में एक और सफलता की कहानी गढ़ी है। उन्होंने दो मैचों में सात विकेट चटकाए और लगातार प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार जीता। कप्तान उम्मीद के मुताबिक उनके अब तक के प्रदर्शन से खुश हैं।

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि वह टेस्ट टीम में चुने गए थे और उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वह अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर बहुत मेहनत कर रहे थे जिसका सबूत उन्होंने यहां दिया है।’’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ यह देखकर अच्छा लगा कि तीनों स्पिनर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हार्दिक (पंड्या) और (जसप्रीत) बुमराह ने भी उनका अच्छा साथ दिया। मुझे लगता है कि हमने अच्छी गेंदबाजी की और परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी की।’’

Suryakumar Yadav Axar Patel India Vs Pakistan अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |