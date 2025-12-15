Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
Suryakumar Yadav is failed against pace bowling in T20I Cricket in 2025 scored only 122 runs in 18 innings with 115 sr
सूर्यकुमार यादव तेज गेंदबाजों के खिलाफ बुरी तरह फेल, 2025 में खो गया Mr. 360 का चार्म

संक्षेप:

सूर्यकुमार यादव 2025 में टी20I क्रिकेट में तेज गेंदबाजी के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। जिन तेज गेंदबाजों पर वे आसानी से चौक-छक्के लगाते थे, उन्हीं तेज गेंदबाजों के सामने बुरी तरह से मात खाते नजर आ रहे हैं।

Dec 15, 2025 06:05 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सूर्यकुमार यादव के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को मारना उनके बाएं हाथ का खेल होता था। वे एक ही गेंद को किसी भी दिशा में बाउंड्री के पार भेजने का दम रखते थे, लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है। जिन तेज गेंदबाजों के खिलाफ वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आसानी चौके-छक्के लगाते थे, उन्हीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ अब रन बनाने में भी इस न्यू मिस्टर 360 कहे जाने वाले सूर्यकुमार यादव की हवा टाइट हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके आंकड़े इस तरह की गवाही दे रहे हैं, जो उनके साथ-साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के लिए भी चिंता का विषय है।

दरअसल, सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 में तेज गेंदबाजों के खिलाफ 18 पारियों में बल्लेबाजी की है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वे इन 18 पारियों में सिर्फ 122 रन ही बना पाए हैं। 106 गेंदों का सामना इस साल उन्होंने पेसर्स का किया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि 18 में 14 बार वे तेज गेंदबाजों के ही खिलाफ आउट हुए हैं। उनका औसत 8.71 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 115.09 का है। वहीं, डॉट बॉल पर्सेंटेज 50.9 का है। यानी दाएं हाथ ये बल्लेबाज दो में से एक गेंद को तेज गेंदबाजों को खिलाफ खाली जाने दे रहा है।

सूर्यकुमार बनाम पेस T20I में 2025 में

पारी: 18

रन: 122

गेंदें: 106

आउट: 14

औसत: 8.71

स्ट्राइक रेट: 115.09

डॉट%: 50.9

सूर्या से पेसर्स खौफ खाते थे, क्योंकि वे जिस गेंद पर ऑफ साइड में छक्का लगाने की काबिलियत रखते थे, उसी गेंद को फाइन लेग से लॉन्ग ऑन तक बाउंड्री के पार भेज देते थे। हालांकि, 2025 में ऐसा नहीं हैं और इस बात को सूर्यकुमार यादव कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वे इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि वे आउट ऑफ फॉर्म हैं। सूर्या बार-बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं कि वे आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बल्कि आउट ऑफ रन्स हैं। क्रिकेट में आउट ऑफ रन्स को ही आउट ऑफ फॉर्म माना जाता है, लेकिन सूर्या इस चीज को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये चिंता का कारण है, क्योंकि वे टीम के कप्तान भी हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
