सूर्यकुमार यादव ने ठीक ही कहा है; अब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ही माना भारत-पाक में कोई राइवलरी नहीं

संक्षेप: पाकिस्तान के ही एक क्रिकेटर ने सूर्यकुमार यादव की इस बात का समर्थन किया है भारत-पाकिस्तान की राइवलरी को लेकर सवाल अब बंद होने चाहिए। विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान ने कहा है कि सूर्या सही कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है।

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के दौरान पाकिस्तान को चिर-प्रतिद्वंद्वी बताए जाने पर ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच राइवलरी की बात करना बंद कर देना चाहिए। आखिर टक्कर जैसी कोई बात भी तो होनी चाहिए। पाकिस्तान अब टक्कर तक नहीं दे पाता तो राइवलरी कैसी? अब पाकिस्तान के ही एक क्रिकेटर ने सूर्यकुमार यादव की बात का समर्थन किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान ने कहा है कि सूर्या सही कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी जैसी कोई बात ही नहीं रह गई है।

पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कबूला कड़वा सच आजम खान ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर कड़वे सच को कबूल किया है, उससे पाकिस्तान में उनका करियर तक मुश्किल में पड़ सकता है। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आजम खान के बयान से उन्हें मिर्ची लगना तय है। ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज का अंतरराष्ट्रीय करियर खतरे में पड़ सकता है।

टेक्निकली सूर्यकुमार यादव सही हैं: आजम खान आजम खान ने क्रिकविक के साथ बातचीत में कहा कि भारत-पाकिस्तान में अब राइवलरी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, 'अगर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स को देखेंगे तो मुझे लगता है...मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन टेक्निकली वह (सूर्यकुमार यादव) सही है।'

टी20 वर्ल्ड के बाद से ही पाकिस्तानी टीम से बाहर हैं आजम खान आजम खान ने पाकिस्तान के लिए 14 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। वह आखिरी बार पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखे थे। उसके बाद से ही वह राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं। अब भारत-पाकिस्तान राइवलरी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे पाकिस्तानी टीम में उनकी वापसी और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है।