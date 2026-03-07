'सब सेम ही लाइन तो चिपका रहे हैं आकर..., सैंटनर के क्राउड को शांत करने वाले बयान पर सूर्या का पलटवार
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के 1 लाख क्राउड को शांत करने वाले बयान पर तीखा पटलवार किया है। उन्होंने कहा अरे सब सेम ही लाइन तो चिपका रहे हैं आकर। कुछ नया बोलने के लिए बोलो किसी को।
टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार, 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच की पूर्व संध्या पर दोनों फाइनलिस्ट टीमों की कप्तानों की प्रेस कॉन्फेंस हुई। पीसी के लिए सबसे पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर आए और उन्होंने भारतीय दर्शकों के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पैट कमिंस की तरह फाइनल मुकाबला जीतकर अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को शांत करना है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर एक ट्रॉफी जीतने से कुछ दिल टूटते भी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
अब उनके इस बयान को लेकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पटलवार किया है। प्रेस कॉन्फेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि अभी कुछ देर पहले यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर थे। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य मुकाबले को जीतकर लाखों दर्शकों को शांत करना है। इसका जवाब देते हुए सूर्यकुमार यादव ने मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा - "अरे सब सेम ही लाइन तो चिपका रहे हैं आकर। कुछ नया तो बोलने के लिए बोलो किसी को।" सूर्यकुमार यादव ने इस बयान को पुराना इसलिए करार दिया क्योंकि साल 2023 के विश्व कप के फाइनल मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने भी ठीक ऐसी ही बयानबाजी की थी और तब सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम का हिस्सा थे। ऐसे में वह बयान उनकी स्मृतियों में रह गया इस वजह से उन्होंने इसे सेम करार दिया।
टीम की तैयारियों के बारे में गंभीरता से बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि "टीम का मूड पूरी तरह से रिलैक्स है। हम लोग बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। इतनी मजबूत टीम को घर पर लीड करना इस बेहतरीन स्टेडियम में शानदार फीलिंग है। सभी लोग इसको लेकर काफी एक्साइटेड हैं।" प्लेइंग इलेवन क्या होगी इस सवाल के जवाब को सूर्यकुमार यादव आज के लिए टालते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कल सब पता चल जाएगा क्या बदलाव होंगे क्या नहीं होंगे। वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म कप्तान सूर्यकुमार यादव और टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट्स है और सभी का प्रदर्शन मायने रखता है। हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं।
