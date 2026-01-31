पूरे मन से संजू सैमसन के बचाव में आए सुरेश रैना, कहा- सूर्या ने भी तो साल भर से..
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के खराब फॉर्म को लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर भारतीय कप्तान को बिना प्रदर्शन के मौके मिल सकते हैं तो संजू को क्यों नहीं।
रैना का मानना है कि संजू में वह काबिलियत है कि वे आगामी टूर्नामेंटों विशेषकर 2026 के टी20 विश्व कप में, अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा सकते हैं और उस विशिष्ट क्लब में शामिल हो सकते हैं जहां रैना स्वयं एकमात्र भारतीय शतकवीर के रूप में मौजूद हैं। रैना ने टीम प्रबंधन से अपील की है कि वे इस कठिन समय में सैमसन की प्रतिभा पर संदेह न करें, क्योंकि उनके पास खेल की दिशा बदलने की अद्भुत विस्फोटक क्षमता है।
सैमसन के बचाव में तर्क देते हुए रैना ने मौजूदा समय के स्टार बल्लेबाज और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के संघर्ष के दिनों का उदाहरण दिया। रैना ने स्पष्ट किया कि जिस तरह सूर्या को उनके खराब दौर में टीम का साथ मिला, वैसा ही धैर्य संजू के लिए भी दिखाना चाहिए। रैना ने संजू सैमसन के बारे में कहा, "सूर्यकुमार यादव ने लगभग एक साल तक रन नहीं बनाए थे। लेकिन फिर भी, कोच और प्रबंधन उनका समर्थन कर रहे थे, मुझे लगता है कि संजू के साथ भी यही कहानी है। अगर उन्हें मौका मिलता है, तो वह निश्चित रूप से अच्छा करेंगे।" रैना के अनुसार, प्रतिभा और इरादे के मामले में संजू किसी से कम नहीं हैं और उन्हें केवल एक बड़ी पारी की जरूरत है।
किसी भी खिलाड़ी की सफलता में टीम प्रबंधन और कोच का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। रैना का यह बयान स्पष्ट करता है कि संजू सैमसन को टीम इंडिया का वैसा ही लंबा साथ मिलना चाहिए जैसा कप्तान सूर्यकुमार यादव को मिला था, ताकि वे अपनी पुरानी लय वापस पा सकें। रैना को पूरा भरोसा है कि यदि संजू को सही समर्थन मिलता है और वे अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो वे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारतीय टीम के लिए इतिहास दोहराने का दम रखते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन रैना की इस सलाह पर कितना ध्यान देता है और सैमसन को भविष्य के मुकाबलों में किस तरह के अवसर मिलते हैं।