Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Suryakumar Yadav has not scored runs in almost one year suresh raina statement on sanju samson bad form Defence
पूरे मन से संजू सैमसन के बचाव में आए सुरेश रैना, कहा- सूर्या ने भी तो साल भर से..

पूरे मन से संजू सैमसन के बचाव में आए सुरेश रैना, कहा- सूर्या ने भी तो साल भर से..

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के खराब फॉर्म को लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर भारतीय कप्तान को बिना प्रदर्शन के मौके मिल सकते हैं तो संजू को क्यों नहीं।

Jan 31, 2026 03:49 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के खराब फॉर्म को लेकर क्रिकेट गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हुए हैं। रैना का मानना है कि संजू में वह काबिलियत है कि वे आगामी टूर्नामेंटों विशेषकर 2026 के टी20 विश्व कप में, अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा सकते हैं और उस विशिष्ट क्लब में शामिल हो सकते हैं जहां रैना स्वयं एकमात्र भारतीय शतकवीर के रूप में मौजूद हैं। रैना ने टीम प्रबंधन से अपील की है कि वे इस कठिन समय में सैमसन की प्रतिभा पर संदेह न करें, क्योंकि उनके पास खेल की दिशा बदलने की अद्भुत विस्फोटक क्षमता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सैमसन के बचाव में तर्क देते हुए रैना ने मौजूदा समय के स्टार बल्लेबाज और टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के संघर्ष के दिनों का उदाहरण दिया। रैना ने स्पष्ट किया कि जिस तरह सूर्या को उनके खराब दौर में टीम का साथ मिला, वैसा ही धैर्य संजू के लिए भी दिखाना चाहिए। रैना ने संजू सैमसन के बारे में कहा, "सूर्यकुमार यादव ने लगभग एक साल तक रन नहीं बनाए थे। लेकिन फिर भी, कोच और प्रबंधन उनका समर्थन कर रहे थे, मुझे लगता है कि संजू के साथ भी यही कहानी है। अगर उन्हें मौका मिलता है, तो वह निश्चित रूप से अच्छा करेंगे।" रैना के अनुसार, प्रतिभा और इरादे के मामले में संजू किसी से कम नहीं हैं और उन्हें केवल एक बड़ी पारी की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:वैभव को पाक गेंदबाज ने तरेरी थी आंखें,अब विश्व कप में सूद समेत बदला लेने का मौका

किसी भी खिलाड़ी की सफलता में टीम प्रबंधन और कोच का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। रैना का यह बयान स्पष्ट करता है कि संजू सैमसन को टीम इंडिया का वैसा ही लंबा साथ मिलना चाहिए जैसा कप्तान सूर्यकुमार यादव को मिला था, ताकि वे अपनी पुरानी लय वापस पा सकें। रैना को पूरा भरोसा है कि यदि संजू को सही समर्थन मिलता है और वे अपनी लय हासिल कर लेते हैं, तो वे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारतीय टीम के लिए इतिहास दोहराने का दम रखते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन रैना की इस सलाह पर कितना ध्यान देता है और सैमसन को भविष्य के मुकाबलों में किस तरह के अवसर मिलते हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Sanju Samson Suresh Raina
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |