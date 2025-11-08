ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर सूर्या को मिला 'अच्छा सिरदर्द', कप्तान ने इन दो चुनौतियों का किया जिक्र

संक्षेप: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है। पांचवां टी20 मैच बारिश में धुल गया। जानिए, सीरीज समाप्त होने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कुछ कहा?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से जीती। शनिवार को गाबा में पांचवां मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने भारत ने 4.5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 52 रन बनाए थे, जिसके बाद मौसम खराब हो गया। कैनबरा में पहला मैच भी बरिश की भेंट चढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर सूर्या को 'अच्छा सिरदर्द' मिला है। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों के अनेक विकल्प होना अच्छा है। भारतीय कप्तान ने साथ ही टी20 वर्ल्ड कप की राह की दो चुनौतियों का जिक्र किया, जो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज हैं। भारत को 9 दिसंबर से घर पर दक्षिण अफ्रीका से पांच टी20 मैच खेलने हैं। वहीं, भारत की 21 जनवरी से न्यूजीलैंड से पांच टी20 मैचों में भिड़ंत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्या ने सीरीज जीतने के बाद कहा, ''हम तो चाहते थे कि कैनबरा में भी मैच पूरा हो लेकिन यह हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस तरह से सभी ने योगदान दिया और जिस तरह से हमने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की, उसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। हमारे लिए यह बल्ले, गेंद और फील्डिंग के लिहाज से एक अच्छी सीरीज रही। तेज गेंदबाज और स्पिनर दोनों ही अपना काम बखूबी जानते हैं। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी घातक है। फिर अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती हैं, जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अब काफी टी20 क्रिकेट खेल लिया है और काफी कुछ लेकर आ रहे हैं और खुद का सपोर्ट कर रहे हैं।'' बता दें कि अगले साल फरवरी से मार्च के दौरान भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप आयोजित होगा।