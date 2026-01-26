हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना...10 ओवर में मैच जीतने पर क्या बोले कप्तान सूर्यकुमार यादव

संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम के आक्रामक और निडर खेल की जमकर तारीफ की है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद कहा कि वे इसी तरह का आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंद में धमाकेदार अर्धशतक जड़ा, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक और आक्रामक पचासा लगाकर शानदार फॉर्म जारी रखी जिससे भारत ने 10 ओवर में दो विकेट पर 155 रन बनाकर न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा दिया।

तीसरे मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘हम इसी तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हमें पता है कि 20 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद कैसे बल्लेबाजी करनी है। शीर्ष दो-तीन बल्लेबाजों ने मेरा काम आसान कर दिया। ’’ भारत ने 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर-हिटिंग से मैच एकतरफा बना दिया जिसमें अभिषेक ने 20 गेंद में सात चौके और पांच छक्के से नाबाद 68 रन जबकि सूर्यकुमार ने 26 गेंद में छह चौके और तीन छक्के से नाबाद 57 रन बनाए।

स्पिनर रवि बिश्नोई (दो विकेट) ने अनुभवी जसप्रीत बुमराह (तीन विकेट) और हार्दिक पंड्या (दो विकेट) के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी करते हुए वापसी की जिससे भारतीय टीम ने अनुशासित गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन के कम स्कोर पर रोक दिया।

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘बिश्नोई की योजना स्पष्ट है। उसे अपनी ताकत पता है। उसे पता है कि कब कैसी गेंदबाजी करनी है। वरुण चक्रवर्ती को अच्छा आराम मिला। ’’ न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, ‘‘ हमारे लिए काफी मुश्किल था। स्कोरबोर्ड पर हमारे पास अधिक रन नहीं थे। यह एक अच्छा विकेट था और आउटफ़ील्ड काफी तेज थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की और हमें पावरप्ले में दबाव में डाला। यह 180-190 रन वाला विकेट था। हम विश्व कप के लिए तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं। हम खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देने का प्रयास कर रहे हैं। ’’