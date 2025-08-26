Suryakumar Yadav Gives Fitness Update Ahead of Asia Cup 2025 Felt this in IPL Captain Says I knew how the recovery is एशिया कप से पहले सूर्या ने दिया फिटनेस अपडेट, IPL में हो गया था ये एहसास; बोले- पता था कि रिकवरी…, Cricket Hindi News - Hindustan
भारतीय टी20 टीम के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 से पहले फिटनेस अपडेट दिया है। सूर्या ने रिकवरी को लेकर बात की है। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 04:12 PM
धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में भारतीय टी20 टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। सूर्या ने टूर्नामेंट से पहले अपना फिटनेस अपडेट दिया है। वह आईपीएल 2025 में चोटिल हो गए थे। उन्होंने जून के आखिर में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई। सूर्या ने बताया कि उन्हें आईपीएल के अंत में चोट लगने का एहसास हो गया था क्योंकि वह पहले भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर चुके थे। कप्तान ने अब सर्जरी से लेकर रिहैब और रिकवरी तक के लंबे सफर के बारे में बात की है। बीसीसीआई ने मंगलवार को सूर्या का वीडियो शेयर किया।

सूर्या ने वीडियो में कहा, "मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। पांच-छह हफ्ते हो गए हैं। पिछले छह हफ्तों से अच्छा प्रोसेस और अच्छा रूटीन रहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा। आईपीएल के अंत में इसका पता चला। मुझे एहसास हो गया था क्योंकि पिछले साल भी मुझे इसी तरह की चोट लगी थी और इसीलिए मुझे पता चल गया। कुछ चेकलिस्ट थीं, जिन्हें मैंने आजमाया और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब एक छोटा सा एमआरआई करवाने का समय आ गया है। जब मैंने यह करवाया तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैंने आईपीएल के बाद यह किया, जर्मनी गया। पिछले साल की तरह ही बहुत अच्छा रहा और मुझे पता था कि रिकवरी चरण दर चरण कैसे होगी। इसलिए हम एक-एक हफ्ते के हिसाब से बढ़े।''

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आते हैं या जब मैं पिछले साल एनसीए में था तो वे समझते थे कि मेरा शरीर कुछ परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है। इसलिए सभी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच और फिजियो समझते थे कि शरीर कैसे काम करता है और उसी के अनुसार उन्होंने सभी वर्कआउट की योजना बनाई। यह सब तुरंत होता था। जैसे ही मैं जिम जाता और यहां आता, वे सेशन की योजना बना लेते। और इस तरह हमने एक-एक हफ्ता लिया और धीरे-धीरे लेकिन लगातार हम यहां तक पहुंच गए। और अब मैं मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं।" एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी।