एशिया कप से पहले सूर्या ने दिया फिटनेस अपडेट, IPL में हो गया था ये एहसास; बोले- पता था कि रिकवरी…

भारतीय टी20 टीम के कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 से पहले फिटनेस अपडेट दिया है। सूर्या ने रिकवरी को लेकर बात की है। एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होगा।

धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 में भारतीय टी20 टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। सूर्या ने टूर्नामेंट से पहले अपना फिटनेस अपडेट दिया है। वह आईपीएल 2025 में चोटिल हो गए थे। उन्होंने जून के आखिर में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी कराई। सूर्या ने बताया कि उन्हें आईपीएल के अंत में चोट लगने का एहसास हो गया था क्योंकि वह पहले भी इसी तरह की परेशानी का सामना कर चुके थे। कप्तान ने अब सर्जरी से लेकर रिहैब और रिकवरी तक के लंबे सफर के बारे में बात की है। बीसीसीआई ने मंगलवार को सूर्या का वीडियो शेयर किया।

सूर्या ने वीडियो में कहा, "मैं अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। पांच-छह हफ्ते हो गए हैं। पिछले छह हफ्तों से अच्छा प्रोसेस और अच्छा रूटीन रहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा। आईपीएल के अंत में इसका पता चला। मुझे एहसास हो गया था क्योंकि पिछले साल भी मुझे इसी तरह की चोट लगी थी और इसीलिए मुझे पता चल गया। कुछ चेकलिस्ट थीं, जिन्हें मैंने आजमाया और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब एक छोटा सा एमआरआई करवाने का समय आ गया है। जब मैंने यह करवाया तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैंने आईपीएल के बाद यह किया, जर्मनी गया। पिछले साल की तरह ही बहुत अच्छा रहा और मुझे पता था कि रिकवरी चरण दर चरण कैसे होगी। इसलिए हम एक-एक हफ्ते के हिसाब से बढ़े।''