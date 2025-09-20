Suryakumar Yadav gave befitting reply regarding IND vs PAK Super 4 match once again showed his attitude towards Pakistan सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को फिर दिखाए तेवर, IND vs PAK मैच को लेकर दिया ये जवाब, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को फिर दिखाए तेवर, IND vs PAK मैच को लेकर दिया ये जवाब

ओमान के खिलाफ मैच के बाद जब प्रजेंटेशन में सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या वह रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो सूर्या ने जवाब दिया कि वह सुपर 4 के लिए पूरी तरह तैयार है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 08:27 AM
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने ओमान को हराकर एशिया कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहते हुए सुपर-4 में कदम रखा। भारत का अब अगला मैच रविवार, 21 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंद्वि पाकिस्तान से है। सूर्यकुमार यादव से जब ओमान के खिलाफ मैच जीतने के बाद यह सवाल किया गया कि क्या वह रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो उन्होंने इसका एकदम टेढ़ा जवाब दिया।

ओमान के खिलाफ 21 रनों से जीत दर्ज कर जब सूर्यकुमार यादव पोस्ट मैच प्रजेंटेशन के लिए पहुंचे तो पहले उन्होंने इंडिया वर्सेस ओमान मैच के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने ओमान की टीम की और अपने खिलाड़ियों के बारे में खुलकर बात की।

मगर जब अंत में उनसे अगले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए इसका जवाब दिया।

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में सूर्यकुमार यादव और संजय मांजरेकर के बीच बातचीत कुछ इस तरह हुई:

मांजरेकर: क्या आप रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं?

सूर्यकुमार यादव: सुपर 4 के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

ग्रुप स्टेज में जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे से भिड़ी थी तो खूब बवाल मैच था। मैच तो एकतरफा था, मगर मैच से पहले और बाद में हैडशेक की घटना ने खूब तूल पकड़ी थी। दरअसल, पहलगाम अटैक के चलते भारत में IND vs PAK मैच को बॉयकॉट करने की बातें हो रही थी। हालांकि सरकार के फैसले के बाद भारत को यह मैच खेलना पड़ा, मगर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। सूर्यकुमार यादव ने ना तो टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलामान आगा से हाथ मिलाया और ना ही भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हैंडशेक किया। पाकिस्तान ने इसको लेकर खूब हंगामा मचाया था।

अब 21 सितंबर को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का सुपर-4 में आसामना सामना होने वाला है, देखते हैं बार क्या बवाल मचता है।

