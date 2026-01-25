Cricket Logo
पत्नी की वजह से लौटी सूर्यकुमार यादव की फॉर्म, भारतीय कप्तान बोले- दुनिया के सामने ये धारणा खत्म

संक्षेप:

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव फॉर्म में लौट चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे  टी20 में कमाल की बल्लेबाजी की। सूर्या ने बताया कि आखिर उनकी फॉर्म कैसी लौटी?

Jan 25, 2026 11:53 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान, रायपुर, भाषा
भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ पिछले साल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बल्ले से बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले सूर्यकुमार यादव ने कहा कि मैदान पर समय बिताने और सोशल मीडिया से दूर रहने से उन्हें अपनी लय वापस पाने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने 2025 में 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिर्फ 218 रन बनाए थे। टी20 विश्व कप को लेकर उनकी फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मैच में हालांकि ये चिंताएं काफी हद तक दूर हो गईं। उन्होंने पहले मैच में संभलकर 22 गेंदों में 32 रन बनाए और दूसरे मैच में 37 गेंदों में 82 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

'घर पर भी कोच बैठी हैं, जिनसे...'

सूर्यकुमार यादव ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में ईशान किशन से बातचीत में कहा, ‘‘घर पर भी एक कोच बैठी हैं, जिनसे मेरी शादी हुई है। वह मुझसे लगातार कहती रहती हैं कि ‘मुझे लगता है तुम्हें मैदान में थोड़ा समय लेना चाहिए।’’ सूर्यकुमार ने पत्नी (देविशा शेट्टी) की ओर से मिले सुझावों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह मुझे सबसे करीब से देखती हैं, वह मेरे मन की बात समझ लेती हैं। मैंने थोड़ा समय लेने का फैसला किया। पिछले मैच में भी ऐसा किया और आज भी। इससे मुझे बेहतर महसूस हुआ।” सूर्यकुमार ने कहा कि वह पहले भी सभी से कहते रहे हैं कि वह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभ्यास सत्र में भी कड़ी मेहनत कर रहे थे।

देविशा शेट्टी के साथ सूर्यकुमार यादव

'अच्छा ब्रेक मिला और मैं घर गया...'

उन्होंने कहा, “मैं सभी से कह रहा था कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, अभ्यास सत्र में कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभ्यास के दौरान चाहे आप कितना भी अच्छा करें, जब तक मैच में रन नहीं बनते, तब तक आत्मविश्वास नहीं आता।’’ उन्होंने यह भी माना कि सोशल मीडिया से दूरी बनाना और सामान्य रूप से थोड़ा ब्रेक लेना भी काफी मददगार साबित हुआ। सूर्यकुमार ने कहा, “दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद मुझे 2-3 सप्ताह का अच्छा ब्रेक मिला। मैं घर गया और पूरी तरह सोशल मीडिया से कट गया। वहां ज्यादा समय नहीं बिताया। पिछले तीन हफ्तों में मैंने अच्छी प्रैक्टिस की और सकारात्मक मानसिक स्थिति के साथ मैदान में उतरा।”

'दुनिया के सामने ये धारणा खत्म कर दी'

ईशान ने सूर्यकुमार यादव ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, “क्रिकेट एक बेहतरीन संतुलन बनाने वाला खेल है और कहा जाता है कि यह विनम्र लोगों का खेल है। मुझे लगता है कि विनम्रता बनाए रखना बेहद अहम है।” भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कि यह दिखाना जरूरी था कि दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के अलावा भी टीम में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज़ में कहा, “… हमें दुनिया के सामने यह धारणा भी खत्म करनी थी कि भारत तभी जीतेगा जब अभिषेक रन बनाएगा।”

ईशान किशन

'अभिषेक हर मैच में रन बनाएं लेकिन...'

उन्होंने कहा, “अगर ईशान रन बनाता है, तो हम मैच भी जीत सकते हैं। हालांकि, अभिषेक शर्मा मेरे पसंदीदा बल्लेबाज हैं और मैं चाहता हूं कि वह हर मैच में रन बनाएं। लेकिन यह एक टीम खेल है। आप ग्यारह खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से मैच जीतते हैं। सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘हम कोशिश करते रहेंगे, योगदान देते रहेंगे और आपको मनोरंजन के मौके देते रहेंगे। हम इस प्रारूप को उसी तरह खेलेंगे, जैसे इसे खेला जाना चाहिए।’’ सूर्यकुमार ने ईशान किशन की 32 गेंदों में 76 रन की तूफानी पारी की भी जमकर तारीफ की, जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल थे। इस दौरान बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक (21 गेंदों में) भी जड़ा।

'किसी को ऐसे बल्लेबाजी करते नहीं देखा'

सूर्यकुमार ने कहा, “मैंने अपने जीवन में टी20 क्रिकेट में किसी को इस तरह बल्लेबाजी करते नहीं देखा… छह रन पर दो विकेट गिरने के बाद आप आए और सीधे आक्रमण पर उतर गए, आखिर ऐसा क्या हुआ?” इस पर इशान ने कहा कि वह गेंद को बेहद अच्छी तरह देख पा रहे थे और अच्छी गेंदों पर भी आक्रामक खेलने का आत्मविश्वास उनमें था। ईशान ने कहा, “मैं गेंद को बहुत अच्छे से परख पा रहा था और किसी भी पल मुझे यह नहीं लगा कि वे मुझे आउट कर पाएंगे, चाहे गेंद कितनी भी अच्छी क्यों न हो। अच्छी गेंद पर भी मुझे लगता था कि या तो मैं उसे हिट करूंगा या सिंगल ले लूंगा।”

