शुभमन गिल के कहने पर सूर्यकुमार यादव ने किसे थमाई ट्रॉफी? 31 साल का खिलाड़ी भी था हैरान; VIDEO

संक्षेप: सूर्यकुमार यादव ने IND vs SA टी20 सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी किसी युवा खिलाड़ी को नहीं, बल्कि 31 साल के प्लेयर को थमाई। ये सलाह उन्हें उप-कप्तान शुभमन गिल ने दी थी। बीसीसीआई ने इसका वीडियो शेयर किया है-

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने साल 2025 का अंत धमाकेदार अंदाज में किया। भारत ने साउथ अफ्रीका को अहमदाबाद में खेले गए 5वें टी20 में 30 रनों से हराकर 5 मैच की इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। टीम इंडिया में प्रथा है कि सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी को टीम के सबसे युवा या सीरीज में डेब्यू करवा वाले नए खिलाड़ी को सौंपा जीता है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ, शुभमन गिल के कहने पर सूर्यकुमार यादव ने ट्रॉफी 31 साल के खिलाड़ी को थमा दी। जब उन्होंने यह ट्रॉफी खिलाड़ी को दी तो वह भी हैरान दिखा। बीसीसीआई ने इस खास पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्यकुमार यादव मैच के बाद प्रजेंटेशन से जब ट्रॉफी लेकर टीम की ओर बढ़ रहे थे तो वह कन्फ्यूज थे कि जीत का जश्न मनाने के लिए ट्रॉफी दी तो दी किसे जाए। ऐसे में शुभमन गिल ने उन्हें सलाह दी कि वह शहबाज अहमद को ट्रॉफी दें।

अक्षर पटेल के चोटिल होने के बाद बतौर रिप्लेसमेंट प्लेयर शहबाज की टीम में एंट्री हुई थी, हालांकि उन्हें सीरीज का एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

शहबाज अहमद ने भारत के लिए 2 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने इनते ही विकेट चटकाए। उनका T20I डेब्यू 2023 में हुआ था।

IND vs SA 5वां टी20 हाइलाइट्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 231 रन बोर्ड पर लगाए। शुभमन गिल के चोटिल होने की वजह से अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रन बनाए, वहीं अभिषेक ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाकर उनका भरपूर साथ दिया। नंबर-3 पर उतरे तिकल वर्मा ने 72 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं टीम इंडिया को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाने में तिकल के साथ अहम रोल हार्दिक पांड्या ने अदा किया, जिन्होंने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ते हुए, 25 गेंदों पर 252 के स्ट्राइक रेट के साथ 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। हार्दिक ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर निराश किया, वह 7 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए।