468 दिन बाद सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकली फिफ्टी, 24वीं पारी में सूखा हुआ खत्म

संक्षेप: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने 24 पारियों के इंतजार के बाद 50 रन पूरे किए। इससे पहले उन्होंने करीब 15 महीने पहले अक्टूबर 2024 में फिफ्टी जड़ी थी।

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव लंबे समय बाद फॉर्म में वापस आ गए हैं। सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 32 रन बनाए थे लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है 23 गेंद में अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय बाद 50 रन पूरे किए। इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2024 में अर्धशतक लगाया था, जिसके बाद उन्हें अगले 50 रन तक पहुंचने में 24 पारियां लगी।

सूर्यकुमार यादव ने 12 अक्टूबर 2024 को बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में इससे पहले अर्धशतक बनाया था। उसके बाद से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार लगातार 23 टी20 इंटरनेशनल पारियों में अर्धशतक नहीं लगा पाए थे, जो एक लंबा सूखा था। सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। सूर्यकुमार यादव ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी की। सूर्यकुमार अंत तक टिके रहे। सूर्यकुमार ने 37 गेंद में नाबाद 82 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और 4 छक्के लगाए।

सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल 19 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए थे। दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में भी वे फेल रहे। भारत ने पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड को 28 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराया। बल्लेबाजी के लिए आसान परिस्थितियों में न्यूजीलैंड को छह विकेट पर 208 रन पर रोकने के बाद भारत ने 15.2 ओवर में तीन विकेट पर 209 रन बना सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।