तीसरे टी20 में ये 'पैंतरा' चलने पर सूर्यकुमार यादव हुए गदगद, कप्तान ने कहा- कड़ी मेहनत कर रहे थे और...

संक्षेप: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में तीन बदलाव का ‘पैंतरा’ चला था। भारत ने होबार्ट में पांच विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में बराबरी हासिल कर ली। जानिए, जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने क्या कहा?

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने होबार्ट में 187 रनों का लक्ष्य 9 गेंद बाकी रहते चेज किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। भारत को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 35 रन की दरकार थी। ऐसे में ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और विकेटकीपर जितेश शर्मा ने भारत की जीत की नैया पार लगाई। भारत ने इस जीत के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था जबकि मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टी20 अपने नाम किया। सूर्या होबार्ट में टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं।

'बदलाव का पैंतरा' चलने पर गदगद सूर्या सूर्या ने तीसरे टी20 जीतने के बाद कहा, ''लगातार टॉस हारने का सिलसिला टूटना अच्छा रहा। आज टॉस जीतना अहम रहा। मैं टीम के प्रदर्शन से वाकई खुश हूं।'' भारतीय टीम ने होबार्ट टी20 के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन टीम में तीन बदलाव किए थे। वॉशिंगटन सुंदर (23 गेंदों में नाबाद 49), जितेश शर्मा (13 गेंदों में 35 नाबाद 22) और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (चार ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट) ने मौका मिलने पर प्रभावी प्रदर्शन किया। तीनों मौजूदा सीरीज में पहली बार खेले। अर्शदीप प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सूर्यकुमार 'बदलाव का पैंतरा' चलने पर गदगद हैं। उन्होंने कहा कि बढ़िया कॉम्बिनेशन रहा।