सूर्यकुमार यादव इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहते, बोले- टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद का समय...

सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद ना सिर्फ कप्तानी गंवानी पड़ी बल्कि भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया। हालांकि, सूर्या को मुश्किल दौर से उबरकर फिर क्रिकेट का जुनून मिल गया है।

भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दिलाने के बाद टीम से बाहर होना पूर्व भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए काफी मुश्किल समय था लेकिन उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपना पुराना लगाव और जुनून फिर से हासिल कर लिया है। सूर्यकुमार ने भारत के लिए अपना पिछला मुकाबला आठ मार्च 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 विश्व कप फाइनल में खेला था। भारत ने उस मुकाबले को 96 रन से शानदार जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में सूर्यकुमार पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इससे पहले भी उनका बल्ला लगातार खामोश रहा था। खराब प्रदर्शन के चलते आखिरकार उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।

'मैं इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहता' मुंबई में आयोजित टी-20 मुंबई लीग के 'सेलिब्रेशन ऑफ चैंपियंस' कार्यक्रम में सूर्यकुमार ने कहा, ''टी20 विश्व कप जीतने के बाद का समय थोड़ा मुश्किल रहा है। मैं इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो खुशहाल जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है।'' उन्होंने कहा कि इसी साल मई में बेटी के जन्म ने उन्हें इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलने में काफी मदद की। उन्होंने कहा, ''सच कहूं तो टीम से बाहर होना मेरे लिए बहुत कठिन रहा लेकिन इसी दौरान आईपीएल के समय मई में मेरे घर बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद मेरा पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसके जन्म के बाद बीते कुछ महीने मेरे लिए बेहद खूबसूरत रहे हैं।''

'उन्होंने भी वही बात कही जो मेरे मन थी' धीरे-धीरे उनका ध्यान फिर क्रिकेट की ओर लौटने लगा। अब वह भारतीय टीम के लिए अपने 113 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अनुभव में और इजाफा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए टीम से बाहर होने के बाद शुरुआती दो महीने काफी मुश्किल भरे थे। इसके बाद मैंने अपने पुराने दिनों को याद करना शुरू किया।'' उन्होंने कहा, ''मैंने सोचा कि क्यों न फिर से उसी तरह सोचना शुरू करूं, जैसे अपने करियर की शुरुआत में सोचता था। मेरे क्रिकेट के सफर की शुरुआत में मेरा एकमात्र सपना मुंबई की आयु-वर्ग क्रिकेट टीमों में खेलना और आगे चलकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में मुंबई का प्रतिनिधित्व करना था।'' इसके बाद 36 वर्षीय सूर्यकुमार यादव ने अपने भविष्य को लेकर पत्नी देविशा शेट्टी के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया। सूर्यकुमार ने कहा, ''मैंने इन तमाम बातों पर गौर किया और पत्नी से बातचीत शुरू की। उन्होंने भी वही बात कही जो मेरे मन थी। उनका मनना था कि मुझे फिर से वही जुनून फिर से जगाना होगा, जो 15 साल की उम्र में मेरे अंदर था। उस समय मेरा एकमात्र सपना मुंबई की अंडर-15 टीम का प्रतिनिधित्व करना था।''

'फिलहाल मैं इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं' पत्नी की इस सलाह ने उनके नजरिए में बदलाव ला दिया। उन्होंने कहा, "मैंने इसी बात पर ध्यान देना शुरू किया और अब 10-15 साल पहले की तरह ही अपने खेल पर काम कर रहा हूं। मैंने दोबारा उसी अंदाज में अभ्यास शुरू कर दिया है। खेल के प्रति वही जुनून और लगाव फिर से पैदा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, ''अब सब कुछ सामान्य हो गया है। जब आप इन बातों के बारे में सोचते हैं और अपना पूरा ध्यान खेल पर लगाते हैं, तो आपके मन में अपनी टीम और परिवार के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की इच्छा जागती है। इससे चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। फिलहाल मैं भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं।'' उन्होंने कहा, ''मेरा मुख्य लक्ष्य अब भी वही है, जो पहले हुआ करता था। मुंबई के लिए मैच जीतना और अपनी टीम को चैंपियन बनाना।'' इस दिशा में उनका पहला कदम आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी-20 टूर्नामेंट होगा, जिसमें वह मुंबई की कप्तानी करेंगे। उन्होंने हालांकि मुंबई के युवा क्रिकेटरों को यह नसीहत देने में देर नहीं की कि आईपीएल का अनुबंध हासिल करना उनके करियर का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए।