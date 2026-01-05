सूर्यकुमार यादव इस बारे में मत सोचो...रिकी पोंटिंग ने बताया खराब फॉर्म से निकलने का फॉर्मूला

संक्षेप: रिकी पोंटिंग ने सूर्यकुमार यादव को खराब फॉर्म से निकलने का फॉर्मूला बताया है। सूर्या ने पिछले साल टी20 में बतौर बल्लेबाज बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। अगले महीने टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा।

सूर्यकुमार यादव के पिछले 18 महीने से चल रहे खराब प्रदर्शन से हैरान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज रिकी पोंटिंग ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान को सलाह दी है कि वह आउट होने के बारे में सोचे बिना रन बनाने पर ध्यान दें। खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में कुछ समय पहले तक शीर्ष रैंकिंग पर रहे सूर्यकुमार ने साल 2025 में टी20 में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। उन्होंने 21 मैचों (19 पारियों) में मात्र 218 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। यह प्रदर्शन अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले मौजूदा चैंपियन टीम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

'सूर्या कुछ हद तक ट्रैविस की तरह' ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान पोंटिंग ने सूर्यकुमार की फॉर्म के बारे में ‘आईसीसी रिव्यू’ से कहा, ‘‘उनकी हालिया फॉर्म मेरे लिए भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। वह लंबे समय से टी20 क्रिकेट में भारत के लिए एक अहम योगदान देने वाला खिलाड़ी रहा है लेकिन हाल ही में वह अपनी लय नहीं पकड़ पा रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह एक दिलचस्प खिलाड़ी हैं। वह छह, आठ या 10 गेंद खेलने के बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है।’’ पोंटिंग ने कहा, ‘‘वह खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सभी शॉट्स खेलने पर ध्यान देता है। वह कुछ हद तक ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज) की तरह है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे आउट होने का डर नहीं है।’’

'तुम किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं' पोंटिंग ने कहा कि वह सूर्यकुमार को सलाह देंगे कि वे रन बनाने पर ध्यान दें और आउट होने के बारे में नहीं सोचें। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनसे यही कहूंगा कि रन बनाने पर ध्यान दो, आउट होने के बारे में मत सोचो। खुद पर भरोसा रखो, खुद का समर्थन करो। टी20 प्रारूप में तुम दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। एक बार फिर सबको यह साबित कर दो।’’ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने शुभमन गिल को टीम से बाहर किए जाने पर हैरानी भी जताई, जो विश्व कप की तैयारी के दौरान हुई पिछली सीरीज तक भारत के उपकप्तान थे।