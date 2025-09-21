सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को नहीं दिया भाव; बार-बार पूछने पर भी नहीं किया जिक्र

एशिया कप में रविवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। पिछले रविवार को दोनों टीमों में ग्रुप लीग का मैच था तो इस बार सुपर 4 का मुकाबला है। मैच की पूर्व संध्या पर शनिवार को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया।

एशिया कप में रविवार को एक बार फिर चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। पिछली बार लीग चरण में जब दोनों टीमें भिड़ी थीं तो नतीजे से कहीं ज्यादा चर्चा 'नो हैंडशेक' की रही। पाकिस्तान ने ड्रामा करते हुए टूर्नामेंट के बहिष्कार तक की धमकी दी और अब आलम ये है कि उसी के ऊपर आईसीसी के ऐक्शन की तलवार लटक रही है।

सुपर 4 के मुकाबले की पूर्वसंध्या पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, वहीं पाकिस्तानी टीम ने पीसी कैंसल कर दी। उसकी वजह से उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सूर्यकुमार यादव से मीडिया ने बार-बार पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा लेकिन उन्होंने सलमान अली आगा की टीम को जरा भी भाव देना उचित नहीं समझा। एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया।

सूर्या को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से पाकिस्तान के ईर्द-गिर्द बुने गए तमाम सवालों का सामना पड़ा। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी नौटंकियों और पैंतरेबाजियों से इतना रायता जो फैला रखा है। लेकिन भारतीय कप्तान ने बहुत ही संयम और चतुराई से हर सवाल का जवाब दिया और एक बार भी पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया।

यादव से जब भारत-पाकिस्तान की चिर-प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा सवाल पूछा गया तब उन्होंने बड़े शांतचित ढंग से इस नैरेटिव को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि आप किस प्रतिद्वंद्विता की बात कर रहे हैं। मुझे तो बस ठसाठस भीड़ दिखती है और मैंने टीम को कहा है कि ये समय उनका (भीड़ का) मनोरंजन करने का है। अगर इतने सारे लोग उमड़ रहे हैं तो यह हमारा काम है कि उन्हें एक अच्छा क्रिकेट दें।'

पत्रकारों ने हैंडशेक विवाद का जिक्र किए बिना इसके बारे में भी सवालों की गुगली फेंकी लेकिन सूर्या ने अपनी हाजिरजवाबी और चतुराई का शानदार प्रदर्शन किया। एक पत्रकार ने पूछा, 'आप लोगों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और खेल में तमाम दूसरी चीजें भी बहुत अच्छी की। तो क्या आप उसे जारी रखना चाहते हैं?' इस पर सूर्यकुमार यादव ने मुस्कुराते हुए तपाक से कहा, ‘अन्य चीजों से आपका मतलब यही है न कि हमने गेंदबाजी भी बढ़िया की। ऐसा ही है न?’

इस दौरान उनसे यह भी पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के मुकाबले क्वालिटी के मामले में एकतरफा होते जा रहे हैं। इस पर सूर्या ने कहा, 'मुजे बस ये दिखता है कि स्टेडियम भरा हुआ है और जब स्टेडियम भरा हुआ होता है तब मैं अपनी टीम और हर किसी से कहता हूं कि यह समय मनोरंजन का है...चलिए कुछ अच्छा क्रिकेट खेलते हैं।'

सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 मिनट तक चली। इस दौरान उनसे पाकिस्तान के ईर्द-गिर्द कम से कम 6 सवाल पूछे गए। भारतीय कप्तान ने सबका जवाब दिया लेकिन एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

दोनों देशों के बीच पिछले रविवार को हुए मैच में टॉस के दौरान कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। मैच जीतने के बाद भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और बाकी खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। पाकिस्तान ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से भारतीय टीम की शिकायत की थी। बाद में उसने रेफरी पायक्रॉफ्ट के ही खिलाफ आईसीसी में शिकायत की। उसने आरोप लगाया कि रेफरी ने ही पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को टॉस के दौरान भारतीय कप्तान से हाथ नहीं मिलाने को कहा था।