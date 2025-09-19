पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने दी टेंशन? बैटिंग के लिए उतरे ही नहीं कप्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव शुक्रवार को ओमान के खिलाफ बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। उनके अलावा सभी खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की। भारत ने ओमान के खिलाफ 188 रन बनाए।
भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को ओमान के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन खुद बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरे। भारतीय टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की और इस दौरान कुलदीप यादव और हर्षित राणा भी बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव पैड पहनकर डगआउट में ही बैठे रह गए। उनके इस फैसले ने फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान से भिड़ने वाली है और कप्तान का बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरना समझ से परे था।
भारतीय टीम ने लीग स्टेज के शुरुआती दो मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा किया था, जिसके कारण शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के अलावा अन्य बल्लेबाजों को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिला। ओमान के खिलाफ टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और ये कंफर्म कर दिया कि शुक्रवार को बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसा ही हुआ। सलामी जोड़ी को छोड़कर सभी के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हुआ।
19वें ओवर में तिलक वर्मा के आउट होने के बाद भी सूर्यकुमार बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे, जिससे सोशल मीडिया पर उनके बल्लेबाजी के लिए ना उतरने को लेकर सवाल उठने लगे। कईयों को ये भी लगा कि शायद सूर्यकुमार चोटिल हैं। हालांकि वह ओमान की पारी के दौरान शुरुआत से ही मैदान पर मौजूद थे, ऐसे में इंजरी को लेकर सभी सवाल खत्म हो गए। वहीं सूर्यकुमार यादव के ना उतरने का एक कारण ये भी हो सकता है कि कप्तान सुपर-4 चरण से पहले सभी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए मौका देना चाहते थे और इसी वजह से खुद को बैटिंग से दूर रखा। सूर्यकुमार यादव ने यूएई के खिलाफ मुकाबले में दो गेंद नाबाद सात रन बनाए थे, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 37 गेंद में नाबाद 47 रन बनाए थे।