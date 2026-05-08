सूर्यकुमार यादव से छिन सकती है टी20 टीम की कप्तानी! कौन बनेगा भारत का नया कप्तान? सामने आया ये नाम

सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म उनकी टी20 टीम की कप्तानी छिनने की वजह बन सकती है। सूर्या की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता, मगर अब चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं।

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बल्ले से उनकी खराब फॉर्म चिंता का विषय बन गई है। टी20 वर्ल्ड कप में भी सूर्या का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, वहीं अब आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला शांत है। भारतीय कप्तान के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। भारत को आईपीएल 2026 के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई जब इस स्क्वॉड का ऐलान करेगा तो हो सकता है कि टीम इंडिया को टी20 क्रिकेट में नया कप्तान मिले।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छिनने की वजह उनका बल्ले से खराब प्रदर्सन है, चयनकर्ताओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। वे अगले साइकल के लिए कुछ नयापन लाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत आयरलैंड में दो T20I मैचों से होगी और उसके बाद इंग्लैंड में पांच मैच खेले जाएंगे।

अगर आखिरी समय में उनका मन नहीं बदला, तो श्रेयस अय्यर न सिर्फ T20I टीम में वापसी कर सकते हैं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी वापसी कर सकते हैं।

भारत के सामने 2028 वर्ल्ड कप और उसी साल होने वाले LA ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान T20I मैचों का एक भरा-पूरा कैलेंडर है। अभी के हिसाब से, कप्तान के तौर पर सूर्या के दिन अब खत्म होते दिख रहे हैं, और यह देखना बाकी है कि क्या वह देश के लिए जिस एकमात्र फॉर्मेट में खेलते हैं, उसमें एक बल्लेबाज के तौर पर टीम की योजनाओं में बने रहते हैं या नहीं।

हालांकि 35 साल के इस खिलाड़ी ने बार-बार अगले दो सालों तक कप्तान बने रहने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अहम फैसला लेने वाले लोग उनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं।

BCCI और टीम इंडिया के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सूर्यकुमार यादव अपनी चोटिल कलाई की समस्या को नजरअंदाज करता रहा है, और दर्द तथा तकलीफ के बावजूद खेलता रहा है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ खेलने के बाद से ही, वह अपनी दाईं कलाई पर भारी टेप लगाकर बल्लेबाजी और फील्डिंग करता रहा है, और उन सभी व्यायामों से परहेज करता रहा है जिनसे कलाई पर सीधा दबाव पड़ता हो।