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सूर्यकुमार यादव से छिन सकती है टी20 टीम की कप्तानी! कौन बनेगा भारत का नया कप्तान? सामने आया ये नाम

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म उनकी टी20 टीम की कप्तानी छिनने की वजह बन सकती है। सूर्या की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता, मगर अब चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं।

सूर्यकुमार यादव से छिन सकती है टी20 टीम की कप्तानी! कौन बनेगा भारत का नया कप्तान? सामने आया ये नाम

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बल्ले से उनकी खराब फॉर्म चिंता का विषय बन गई है। टी20 वर्ल्ड कप में भी सूर्या का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, वहीं अब आईपीएल 2026 में भी उनका बल्ला शांत है। भारतीय कप्तान के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। भारत को आईपीएल 2026 के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। बीसीसीआई जब इस स्क्वॉड का ऐलान करेगा तो हो सकता है कि टीम इंडिया को टी20 क्रिकेट में नया कप्तान मिले।

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टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छिनने की वजह उनका बल्ले से खराब प्रदर्सन है, चयनकर्ताओं का सब्र अब जवाब दे चुका है। वे अगले साइकल के लिए कुछ नयापन लाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत आयरलैंड में दो T20I मैचों से होगी और उसके बाद इंग्लैंड में पांच मैच खेले जाएंगे।

अगर आखिरी समय में उनका मन नहीं बदला, तो श्रेयस अय्यर न सिर्फ T20I टीम में वापसी कर सकते हैं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी वापसी कर सकते हैं।

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भारत के सामने 2028 वर्ल्ड कप और उसी साल होने वाले LA ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान T20I मैचों का एक भरा-पूरा कैलेंडर है। अभी के हिसाब से, कप्तान के तौर पर सूर्या के दिन अब खत्म होते दिख रहे हैं, और यह देखना बाकी है कि क्या वह देश के लिए जिस एकमात्र फॉर्मेट में खेलते हैं, उसमें एक बल्लेबाज के तौर पर टीम की योजनाओं में बने रहते हैं या नहीं।

हालांकि 35 साल के इस खिलाड़ी ने बार-बार अगले दो सालों तक कप्तान बने रहने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अहम फैसला लेने वाले लोग उनके बल्लेबाजी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं।

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BCCI और टीम इंडिया के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सूर्यकुमार यादव अपनी चोटिल कलाई की समस्या को नजरअंदाज करता रहा है, और दर्द तथा तकलीफ के बावजूद खेलता रहा है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के साथ खेलने के बाद से ही, वह अपनी दाईं कलाई पर भारी टेप लगाकर बल्लेबाजी और फील्डिंग करता रहा है, और उन सभी व्यायामों से परहेज करता रहा है जिनसे कलाई पर सीधा दबाव पड़ता हो।

अब देखने वाली बात यह होगी कि चयनकर्ता श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान चुनते हैं कि नहीं। अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स पिछले आईपीएल सीजन फाइनल तक पहुंचा था। आईपीएल 2026 में भी उनका प्रदर्शन अभी तक जबरदस्त रहा है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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