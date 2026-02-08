'सूर्यकुमार में वह ठहराव आ गया है जो एमएस धोनी में था', USA के हरमीत सिंह भारतीय कप्तान से हुआ इम्प्रेस
अमेरिका के स्पिनर हरमीत सिंह ने टी20 विश्व कप 2026 के ओपनिंग मैच में भारत के खिलाफ भारत की कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार पारी के बाद उनकी जमकर तारीफ की। हरमीत ने कहा कि सूर्यकुमार यादव में अब वही शांत आत्मविश्वास और संयम है, जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर में बाद के दौर में दिखाया था।
दबाव के क्षणों में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का शांतचित्त आत्मविश्वास अमेरिका के स्पिनर हरमीत सिंह को महान महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाता है । अमेरिका के खिलाफ टी20 विश्व कप के पहले मैच में भारत को संकट से निकालकर सूर्यकुमार ने 49 गेंद में 84 रन की नाबाद पारी खेली और जीत के सूत्रधार रहे।
यह पूछने पर कि क्या उन्होंने और सूर्यकुमार ने कभी सोचा था कि सूर्यकुमार का कैरियर इस तरह से आगे जायेगा, हरमीत ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा ,'' बेशक, हम यह सब सोचते थे लेकिन उन्हें सफलता देर से मिली। मुझे लगता है कि अब उनमें वह ठहराव आ गया है जो एमएस धोनी में भी उनके कैरियर के आखिरी दौर में था।''
उन्होंने कहा ,'' एक स्ट्रोक प्लेयर के तौर में उनमें जो लय थी, उन्होंने एक समझदारी भरी पारी खेलकर फिनिशर की भूमिका निभाई ।' हरमीत ने कहा ,''उस तरह की परिपक्वता जो विराट जैसे क्रिकेटरों में होती है। उसने एक परिपक्व पारी खेली और यह अनुभव के साथ आता है । उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह बखूबी निभा रहा है।''
भारतीय मूल के खिलाड़ी हरमीत ने चार ओवर में 26 रन देकर दो विकेट लिये। उन्होंने कहा ,'' मेरे लिये भारत में विश्व कप खेलना काफी भावुक पल था लेकिन यह मेरी अकेले की कहानी नहीं है। पूरी टीम की कहानी है। सभी अलग अलग जगहों , पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों से आये हैं । क्रिकेट ने हम सभी को जोड़ा है ।''
