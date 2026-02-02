टी-20I में सूर्या के 3000 रन कंप्लीट, विराट और रोहित से इतना और पीछे रह गए
आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पांच मैचों की टी-20 सीरीज को 4-1 से जीता। इस जीत के साथ ही टीम ने साबित कर दिया कि उसकी तैयारियां काफी मजबूत हैं। इस सीरीज में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरी सीरीज में तीन अर्धशतक लगाए और 242 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें ईशान किशन के विस्फोटक शतक और सूर्या की अर्धशतकीय पारी का अहम योगदान रहा। सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान अंतरराष्ट्रीय टी-20 में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं।
3000 रन पूरे करने के साथ ही सूर्यकुमार यादव ऐसा करने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत की तरफ से अब तक सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 से अधिक रन बनाए थे, लेकिन अब सूर्या ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। वर्तमान में सूर्या के नाम 104 मैचों में 3030 रन दर्ज हैं। हालांकि, वह अभी भी पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (4231 रन) और विराट कोहली (4188 रन) से क्रमशः 1201 और 1158 रन पीछे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात सूर्या का 165.48 का स्ट्राइक रेट है, जो रोहित (140.89) और विराट (137.04) की तुलना में काफी अधिक है। इसके अलावा सूर्या अब सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड (6 बार) जीतने के मामले में विराट कोहली (7 बार) के बेहद करीब पहुंच गए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने 159 मैचों की 151 पारियों में भारत के लिए सबसे अधिक 4231 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 32.05 और स्ट्राइक रेट 140.89 रहा है। उन्होंने अपने करियर में 5 शतक और 32 अर्धशतक जड़े हैं। उनका उच्चतम स्कोर 121* है। दूसरी ओर, विराट कोहली ने 125 मैचों की 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 48.69 का है जो रोहित से काफी अधिक है। कोहली के नाम इस प्रारूप में 1 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका स्ट्राइक रेट 137.04 तथा उच्चतम स्कोर 122* रहा है