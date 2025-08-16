सूर्यकुमार यादव ने पास किया फिटनेस टेस्ट, अजीत अगरकर के साथ चुनेंगे एशिया कप की टीम

सूर्यकुमार यादव ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्यकुमार ने ‘स्पोर्ट्स हर्निया’ की सर्जरी करवाई थी, जिसके कारण उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ा। वह मंगलवार को एशिया कप के लिए टीम चुनने के लिए चयनकर्ताओं की मीटिंग में मौजूद रहेंगे।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। सूर्यकुमार आखिरी बार आईपीएल में खेले थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इस आक्रामक बल्लेबाज ने जून में जर्मनी के म्यूनिख में पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी। फिटनेस हासिल करने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव अब मंगलवार को मुंबई में चयन समिति की बैठक में शामिल होंगे। एशिया कप नौ से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा, जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेजबान टीम के खिलाफ करेगा जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘सर्जरी के बाद वापसी (रिटर्न टू प्ले-आरटीपी) से पहले फिटनेस टेस्ट अनिवार्य है। सूर्यकुमार ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है।’’ सर्जरी के बाद सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, ‘‘पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सर्जरी के बाद मैं पहले से ही ठीक हो रहा हूं। वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं। ’’

चौंतीस साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 717 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर के बाद मुंबई इंडियंस के लिए एक सत्र में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे।

वह ‘ऑरेंज कैप’ विजेता गुजरात टाइटन्स के साई सुदर्शन (759 रन) से पीछे रहे और मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई जहां टीम ने एलिमिनेटर में गुजरात को हराया लेकिन फिर दूसरे क्वालीफायर में पंजाब किंग्स से हार गई।