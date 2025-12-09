कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास तीन रिकॉर्ड हासिल करने का मौका, अफ्रीका सीरीज में करेंगे कमाल
भारतीय टी20 टीम के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव जल्द ही टी20 क्रिकेट में तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वह रोहित और कोहली के क्लब में शामिल हो जाएंगे।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने उतरेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान के नाम कई उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। बुधवार से शुरू होने वाली टी20 सीरीज में सूर्यकुमार एक के बाद एक तीन बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं। सूर्यकुमार यादव के पास टी20 इंटरनेशनल में तीन हजार रन पूरा करने का मौका है। वह रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को कटक में खेला जाएगा।
भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने के लिए 246 रनों की जरूरत है। अगर सूर्यकुमार यादव यह उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो वह रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद टी20 इंटरनेशनल में 3000 या उससे अधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। टी20 क्रिकेट में भी सूर्यकुमार यादव के पास एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। वह 9000 रन पूरा करने से सिर्फ 59 रन दूर हैं।
सूर्यकुमार यादव अगर पहले मुकाबले में 59 रन बना लेते हैं तो वह विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे दिग्गजों के साथ 9000 टी20 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। सूर्यकुमार यादव खेल के सबसे छोटे प्रारूप में बड़े शॉट खेलने के लिए भी मशहूर हैं। सूर्यकुमार यादव ने टी20 क्रिकेट में 394 छक्के लगाए हैं उन्हें 400 तक पहुंचने के लिए केवल 6 छक्कों की जरूरत है।
अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पूर्व, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित टीम इंडिया के चार सदस्य मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में प्रवेश किया।