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सूर्यकुमार यादव की कप्तानी खतरे में, BCCI के इस फैसले से मिला हिंट; नए कप्तान की तलाश शुरू

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बीसीसीआई नए टी20 कप्तान की तलाश में है। जिसका सबसे बड़ा हिंट एशियन गेम्स के लिए चुनी गई 30 खिलाड़ियों की लिस्ट से मिला है। इसमें सूर्यकुमार यादव का नाम नहीं है। वहीं श्रेयस अय्यर-संजू सैमसन जैसे कई आईपीएल स्टार शामिल हैं।

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी खतरे में, BCCI के इस फैसले से मिला हिंट; नए कप्तान की तलाश शुरू

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई टी20 क्रिकेट के नए कप्तान की तलाश में है। कभी श्रेयस अय्यर तो कभी संजू सैमसन का नाम रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वह सूर्यकुमार यादव के बाद टीम इंडिया के अगले कप्तान बन सकते हैं। सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने का एक और संकेत एशियन गेम्स के लिए चुने गए 30 खिलाड़ियों के दल से भी मिला, जिसमें सूर्यकुमार यादव का नाम नहीं है। हालांकि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाने वाले एशियन गेम्स के दौरान भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। मगर कहा जा रहा है कि बीसीसीआई एशियन गेम्स के जरिए नए कप्तान की तलाश करेगी।

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नेशनल सिलेक्टर्स को जून के दूसरे हफ्ते तक इस इवेंट के लिए अपनी पहली पसंद के 15 खिलाड़ी देने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह पहले से तय था कि जब जनवरी में सिलेक्टर्स से लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था, तो वे एशियन गेम्स में कप्तानी के ऑप्शन देखेंगे। BCCI सरकार से सलाह करके यह तय करेगा कि पहली पसंद के T20 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए भेजा जाए या नहीं।

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BCCI के एक सोर्स ने TOI को बताया, “सूर्या पर फैसला लेने से पहले सिलेक्टर्स कैप्टेंसी के संभावित ऑप्शन देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन दावेदार लग रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स के साफ उत्तराधिकारी पर फैसला करने से पहले वाइस-कैप्टन अक्षर पटेल का नाम भी इस काम के लिए सामने आया है। यह भी देखा जाएगा कि क्या सूर्या को एक खिलाड़ी के तौर पर अपना टच फिर से पाने के लिए एक और टूर दिया जाएगा। अगली सिलेक्शन मीटिंग में चीजें साफ हो जाएंगी।”

सोर्स ने आगे कहा, “जनवरी में यह तय हुआ था कि सूर्या एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं होंगे। फोकस ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों पर है। लंबी लिस्ट में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो ODI फॉर्मेट में भी खेलते हैं। सरकार चाहेगी कि BCCI एशियन गेम्स में पूरी ताकत वाली टीम भेजे। एशियन गेम्स की टीमों पर फैसला सरकार से सलाह करने के बाद लिया जाएगा।”

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सूर्या के भविष्य की बात करें तो, सिलेक्टर्स अगले हफ्ते अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के एकमात्र टेस्ट से पहले मिल सकते हैं। इसमें जून-जुलाई में भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए T20I और ODI टीम चुनी जाएगी। सिलेक्टर्स श्रीलंका के फर्स्ट-क्लास दौरे के लिए इंडिया ‘A’ टीम चुनने के अलावा एशियन गेम्स की टीम भी फ़ाइनल कर सकते हैं। पता चला है कि मीटिंग में सूर्या के भविष्य पर फोकस रहेगा। सूर्या पिछले दो साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में बुरी तरह आउट ऑफ फॉर्म हैं और इस साल IPL में भी उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है।

IOA को भेजी गई लिस्ट: यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, रुतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, विप्रज निगम निगम, हर्षित राणा, यश ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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Suryakumar Yadav Indian Cricket Team
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