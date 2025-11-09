शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पर सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी चुप्पी, कप्तान ने कहा- उनका और अभिषेक का…

संक्षेप: कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज समाप्त होने के बाद शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट को लेकर रिएक्ट किया। शुभमन ने आखिरी मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हालांकि, यह मैच बारिश की भेंट चढ़ गया।

शुभमन गिल ने एशिया कप 2025 से भारतीय टी20 टीम में वापसी की थी। तभी से उनके स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 39 गेंदों पर 46 रन बनाए। भारत ने यह मैच 48 रनों से जीता लेकिन उसके बावजूद शुभमन को धीमे स्ट्राइक रेट के लिए थोड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि, 26 वर्षीय शुभमन ने ब्रिस्बेन में हुए अंतिम टी20 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर आलोचकों का जवाब दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 16 गेंदों पर छह चौकों की मदद से नाबाद 29 रन बनाए। शुभमन का स्ट्राइक रेट 181.25 का रहा। यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत ने 4.5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 52 रन बटोरे। मैच भले ही बेनतीजा रहा लेकिन सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूर्यकुमार ने सीरीज समाप्त होने के बाद शुभमन की स्ट्राइक रेट को लेकर हो रही आलोचना पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि शुभमन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी बेहतरीन है। भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “दोनों एक-दूसरे के स्ट्राइक रेट की बराबरी करना चाहते हैं। यह आग और आग का कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि अगर विकेट थोड़ा मुश्किल है तो उसके अनुसार ढलना जरूरी है। आज विकेट अच्छा था, इसलिए इन दोनों ने पांच ओवरों में 50 से ज्यादा रन बनाए। पिछले मैच में विकेट को समझना जरूरी था और दोनों ने उसी के हिसाब से खेले। इस स्तर पर अनुभव काम आता है और देखिए कि गिल ने पिछले मैच में कैसे खुद को ढाला। अभिषेक और गिल दोनों के बीच अच्छी बातचीत है। बस तालमेल बिठाने की बात है। वे एक-दूसरे को कॉम्पिलेमेंट करते हैं।”