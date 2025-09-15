Suryakumar Yadav broke silence on not shaking hands with Pakistan players few things in life ahead of sportsman spirit सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- कुछ चीजें खेल भावना से आगे…, Cricket Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- कुछ चीजें खेल भावना से आगे…

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जिंदगी में कुछ चीजें खेल भावना से आगे होती है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 06:00 AM
हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया…पाकिस्तान पर जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ ऐसा कहा। IND vs PAK मैच के दौरान साफ देखने को मिल रहा था कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ मैच तो खेल रहे हैं, मगर वह पाकिस्तान का विरोध भी कर रहे हैं। ना तो टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाया और ना ही मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक के लिए मैदान पर आए।

जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के खिलाफ था? तो सूर्यकुमार यादव ने कहा, “जीवन में खेल भावना से आगे भी कुछ चीजें होती हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में भी यही कहा था कि हम पहलगाम आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।”

सूर्यकुमार ने साथ ही कहा, "हमारी सरकार और बीसीसीआई एकमत थे। हम यहां मैच खेलने आए और मुझे लगता है कि हम यहां सिर्फ मैच खेलने आए थे। और हमने इसका उचित जवाब दिया।"

सूर्यकुमार यादव के बयान बताते हैं कि टीम इंडिया ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तान का पूरा-पूरा विरोध किया।

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारत के सामने 128 रनों का मामूली टारगेट रखने में कामयाब रही। वो तो शुक्र है साहिबजादा फरहान (40) और शाहीन अफरीदी (33) की पारियों का इनके बिना तो टीम 50 रन के आस पास ही सिमट जाती। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और कुल तीन शिकार किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली।

पाकिस्तान से मिले इस टारगेट को भारत ने 25 गेंदें और 7 विकेट शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 47 गेंदों की नाबाद पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा ने धुआंधार तरीके से 31 रन बनाए।

