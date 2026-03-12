सूर्या ने 'पनौती नरेंद्र मोदी स्टेडियम' टैग पर तोड़ी चुप्पी, बोले- लोग ऐसी बातें कर रहे थे
भारत ने अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर 2023 के जख्मों पर मरहम लगाया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 'पनौती नरेंद्र मोदी स्टेडियम' टैग पर चुप्पी तोड़ी है।
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। भारत की खिताबी जीत से 2023 के जख्मों पर मरहम लगा, जब वनडे वर्ल्ड कप में लगातार दस मैच जीतकर फाइनल में पहुंची रोहित शर्मा की टीम को अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया ने मात दी थी। तब दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में सन्नाटा छा गया था। हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार ने अब ट्रॉफी जीतने के बाद 'पनौती नरेंद्र मोदी स्टेडियम' टैग पर चुप्पी तोड़ी है। 2023 में दिल तोड़ने वाली हार के बाद से ऐसी बातें शुरू हो गई थीं कि यह स्टेडियम भारतीय टीम के लिए पनौती है। इन बातों को तब और बल मिला जब सूर्या ब्रिगेड को टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 मैच में अहमदाबाद में हार झेलनी पड़ी। यह भारत की टूर्नामेंट में एकमात्र हार थी।
'लोग ऐसी बातें कर रहे थे'
सूर्यकुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "लोग कह रहे थे कि टीम इंडिया अहमदाबाद में नहीं जीतती। यह 2023 के फाइनल के बाद हुआ। लेकिन अब देखिए। हम वहां जीते, उसी स्टेडियम में। अब हम जानते हैं कि स्टेडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है।" उन्होंने यह भी बताया कि सुपरस्टीशन की वजह से 2026 के फाइनल से पहले टीम ने एक छोटा सा बदलाव किया था। दरअसल, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के दौरान एक अलग होटल में रुकने का फैसला किया था।
'हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे'
भारतीय कप्तान ने कहा कि होटल चेंज करने का आइडिया भारतीय ग्रुप के एक मेंबर का था, जब टीम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए मुंबई जा रही थी। भारत को इंग्लैंड के विरुद्ध आखिरी ओवर में जीत मिली थी। सूर्यकुमार ने कहा, “हम सेमीफाइनल के लिए वानखेड़े की फ्लाट में थे, तभी किसी ने होटल बदलने का सुझाव दिया। कई टीमों ने ऐसा किया। हम ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा सके। इसलिए फैसले किया कि अगर कोई वहां से जीत गया तो चलो ट्राई करते हैं।”
धोनी और रोहित के क्लब में सूर्या
सूर्यकुमार दिग्गज एमएस धोनी और रोहित शर्मा के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरे भारतीय हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 जबकि रोहित की अगुवाई में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। भारत अपने खिताब का बचाव करने वाली पहली टीम बन गई है। सूर्या का टारगेट अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उन्होंने हाल ही में कहा, ''हमारा अगला लक्ष्य 2028 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना है। टीम अच्छी लय में है। अगर भारत उसी साल (2028 में) टी20 विश्व कप जीत जाता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।''
