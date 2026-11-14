कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को दिलाई धमाकेदार जीत
सूर्यकुमार यादव की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत मुंबई ने शनिवार को हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। सूर्यकुमार ने अपनी पारी के दौरान 15 गेंद में अर्धशतक जड़ा था।
भारत के पूर्व टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की 21 गेंद में खेली गई नाबाद 60 रन की तूफानी पारी की बदौलत मुंबई ने शनिवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप डी मुकाबले में हैदराबाद को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। मुंबई ने केवल 13.1 ओवर में तीन विकेट खोकर 172 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यकुमार ने अपनी विस्फोटक पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 285.71 का रहा। उन्होंने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर मैदान पर मुंबई के दबदबे का नमूना पेश किया।
मुशीर खान ने भी खेली दमदार पारी
मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 13.1 ओवर में तीन विकेट पर 174 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। युवा बल्लेबाज मुशीर खान ने भी 24 गेंदों पर छह चौकों और तीन छक्कों की मदद से 51 रन की शानदार पारी खेली। वहीं अंगकृष रघुवंशी ने 13 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 27 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई।
हार्दिक तामोरे ने 16 गेंदों पर 22 रन का योगदान दिया। इसके बाद मुशीर और सूर्यकुमार ने आक्रामक साझेदारी कर मुंबई को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया। अजय देव गौड़ ने 12वें ओवर में मुशीर को आउट किया। मुशीर ने सूर्यकुमार के साथ तीसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े। हालांकि, सूर्यकुमार ने इसके बाद टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया। शिवम दुबे ने पांच गेंदों पर दो छक्कों की मदद से नाबाद 13 रन बनाकर जीत की औपचारिकता पूरी की।
हैदराबाद ने दिया 173 रनों का टारगेट
इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 172 रन बनाए। उसकी ओर से अभिरथ रेड्डी ने 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोर किया। कोडिमेला हिमतेजा ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाए जबकि कप्तान चामा मिलिंद ने 12 गेंदों पर 22 रन की तेजतर्रार पारी खेली। प्रणव वर्मा ने भी 14 गेंदों पर 18 रन बनाए। शुरुआती झटकों से उबरते हुए हैदराबाद ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।
मुंबई की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर मैक्सवेल स्वामीनाथन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट झटके। शिवम दुबे और साईराज पाटिल ने दो-दो विकेट हासिल किए जबकि शार्दुल ठाकुर और अथर्व अंकोलेकर को एक-एक सफलता मिली। हैदराबाद की ओर से अजय देव गौड़ ने दो विकेट लिए, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन के सामने उनकी गेंदबाजी बेअसर साबित हुई और मुकाबला पूरी तरह एकतरफा रहा।
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