सूर्यकुमार यादव का पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचा, किया मैच फीस दान करने का ऐलान

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान के मुंह पर एक और तमाचा मारा है। उन्होंने अपनी मैच फीस आर्म्ड फोर्सेस और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। एशिया कप की शुरुआत से ही भारत हर मौके पर पाकिस्तान का विरोध कर रहा था। ना भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए और ना ही किसी तरह का कोई संबंध रखा। ग्रुप स्टेज का मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने उस जीत को आर्म्ड फोर्सेस और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों को भी डेडिकेट किया था। हालांकि उस समय भी पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी और उन्होंने इसकी कंपलेंट आईसीसी से की थी, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव पर 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया था।

अब ट्रॉफी जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी मैच फीस डोनेट करना का ऐलान किया है। ऐसे में अब आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा।

सूर्यकुमार यादव ने X पर मैच फीस डोनेट करने का ऐलान करते हुए लिखा, “मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे आर्म्ड फोर्सेस और पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे।”