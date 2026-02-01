Cricket Logo
टी-20I क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने सूर्या, नंबर वन पर ये..

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी-20 शृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज को जीतने के साथ सूर्यकुमार यादव विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक और कदम बढ़ा चुके हैं। यह 6वीं बार था, जब सूर्यकुमार यादव टी-20 क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया है।

Feb 01, 2026 05:02 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच टी-20 मैचों की शृंखला में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रभावशाली नेतृत्व से ना सिर्फ भारतीय टीम को 4-1 से जीत दिलाई, बल्कि खुद भी इतिहास रचने से पीछे नहीं हटे। सूर्यकुमार यादव ने पांचवें टी-20 मैच में अपने 3 हजार रन पूरे किए। वे टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 3 हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इतना ही नहीं, अपने शानदार प्रदर्शन से वे विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के अब काफी करीब पहुंच चुके हैं।

न्यूजीलैंड सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं और पांच मैचों की पांच पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 80 की अद्भुत औसत और 196 के स्ट्राइक रेट के साथ 242 रन बनाए। वे इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस प्लेयर ऑफ द सीरीज को जीतने के साथ सूर्यकुमार यादव विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक और कदम बढ़ा चुके हैं। यह 6वीं बार था, जब सूर्यकुमार यादव टी-20 क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया है।

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने अपने करियर में 46 टी-20- सीरीज खेली, जिसमें 7 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वहीं सूर्यकुमार यादव इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। सूर्या ने अब तक अपने करियर में 27 टी-20 सीरीज खेली है, जिसमें 6वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। सूर्यकुमार यादव जिस तरह की फॉर्म में है इसको देखते हुए विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी करना या उसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के मामले में न्यूजीलैंड के स्पिनर वानिंदु हसरंगा तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 28 सीरीज में 6 बार यह खिताब अपने नाम किया है। हसरंगा श्रीलंका के मौजूदा समय के अच्छे स्पिनर में गिने जाते हैं।

T20I इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड:

विराट कोहली - 7 (46 सीरीज)

सूर्यकुमार यादव - 6* (27 सीरीज)

वानिंदु हसरंगा - 6 (28 सीरीज)

Cricket News Suryakumar Yadav
