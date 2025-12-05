मुंबई के 'किंग' बने सूर्यकुमार यादव, टी20 में रोहित शर्मा और आदित्य तारे को पीछे छोड़ा

संक्षेप: भारत के विस्फोटक टी20 बल्लेबाज और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के लिए घरेलू टी20 क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह अब इस प्रारूप में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने घरेलू टी20 क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह मुंबई के लिए लिए टी20 प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आदित्य तारे और रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सूर्यकुमार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में केरल के खिलाफ खेलते हुए ये कारनामा किया।

सूर्यकुमार यादव अपनी इस पारी की बदौलत मुंबई के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आदित्य तारे को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 1713 रन हैं। सूर्यकुमार से श्रेयस अय्यर (1,706) और अजिंक्य रहाणे (1,592) जैसे खिलाड़ी भी अब पीछे हैं। यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि कई वर्षों तक मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने वाले दिग्गज रोहित शर्मा भी मुंबई के घरेलू टी20 रिकॉर्ड में उनसे पीछे रहे हैं। सूर्यकुमार यादव ने 71 मैचों में 1720 से ज्यादा रन बना लिए हैं। उनकी 71 मैचों में 145.38 की दमदार स्ट्राइक रेट और 33.01 की औसत है, जिसमें 9 अर्धशतक भी शामिल हैं।

मुंबई ने आयुष म्हात्रे (03) के जल्दी आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे (32) और सरफराज खान (52) के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 रन की साझेदारी से टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। 12वें ओवर में मुंबई का स्कोर तीन विकेट पर 99 रन था और वे आराम से लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 18वें ओवर में आसिफ (25 रन देकर पांच विकेट) ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने एक ही ओवर में सैराज पाटिल (13), सूर्यकुमार (32) और शारदुल (शून्य) के विकेट झटके जिससे स्कोर सात विकेट पर 149 रन हो गया। आसिफ ने आखिरी ओवर में शम्स मुलानी और हार्दिक तामोरे को आउट कर मुंबई की पारी समाप्त कर दी। बत्तीस वर्षीय आसिफ को इस सत्र में लखनऊ की इस पिच से काफी सफलता मिली है, उन्होंने अभी तक मुश्ताक ट्रॉफी के चार मैच में 13 विकेट लिए हैं।