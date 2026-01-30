Cricket Logo
संजू सैमसन के ‘बॉडीगार्ड’ बने कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गजब के अंदाज में किया स्वागत; VIDEO

संक्षेप:

सूर्यकुमार यादव अपने खिलाड़ियों के साथ बॉन्ड बनाना जानते हैं और वह पूरी तरीके से खिलाड़ियों को प्रेशर से दूर रखने की कोशिश करकते हैं। ऐसा ही कुछ वह तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर करते नजर आए।

Jan 30, 2026 11:18 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय विकेट कीपर संजू सैमसन का यह होम ग्राउंड है। इस वजह से जब भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंची तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका कुछ अलग ही अंदाज में वेलकम किया। सूर्यकुमार यादव अपने खिलाड़ियों के साथ बॉन्ड बनाना जानते हैं और वह पूरी तरीके से खिलाड़ियों को प्रेशर से दूर रखने की कोशिश करकते हैं। बता दें, संजू सैमसन की फॉर्म पिछले कुछ मैचों से अच्छी नहीं रही है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

बीसीसीआई ने संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव का यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

वीडियो में सूर्या संजू सैमसन का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं, 'जगह दो-जगह दो…चेट्टा को परेशान मत करो…फोटो नहीं-फोटो नहीं…'

सूर्यकुमार यादव को ऐसी हरकतें करता देख सूर्यकुमार यादव भी शर्मा गए। आप भी देखें वीडियो-

संजू सैमसन के पास टी20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म हासिल करने का यह आखिरी मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 31 जनवरी को खेला जाना है। अगर इस मैच में संजू फेल होते हैं तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप में ईशान किशन को उनकी जगह इस्तेमाल करने पर विचार कर सकती है।

ईशान किशन इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी टीम को चैंपियन बनाने के बाद ईशान किशन को लंबे समय बाद भारतीय टीम में जगह मिली है। पहले मुकाबले में फेल होने के बाद उन्होंने अगले दो मुकाबलों में ताबड़तोड़ बैटिंग की है। हालांकि वह चोटिल होने की वजह से चौथा टी20 नहीं खेल पाए। उम्मीद है कि वह आखिरी मुकाबले से पहले फिट हो जाएंगे।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
