संजू सैमसन के ‘बॉडीगार्ड’ बने कप्तान सूर्यकुमार यादव, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर गजब के अंदाज में किया स्वागत; VIDEO

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय विकेट कीपर संजू सैमसन का यह होम ग्राउंड है। इस वजह से जब भारतीय टीम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंची तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनका कुछ अलग ही अंदाज में वेलकम किया। सूर्यकुमार यादव अपने खिलाड़ियों के साथ बॉन्ड बनाना जानते हैं और वह पूरी तरीके से खिलाड़ियों को प्रेशर से दूर रखने की कोशिश करकते हैं। बता दें, संजू सैमसन की फॉर्म पिछले कुछ मैचों से अच्छी नहीं रही है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं।

बीसीसीआई ने संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव का यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

वीडियो में सूर्या संजू सैमसन का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं, 'जगह दो-जगह दो…चेट्टा को परेशान मत करो…फोटो नहीं-फोटो नहीं…'

सूर्यकुमार यादव को ऐसी हरकतें करता देख सूर्यकुमार यादव भी शर्मा गए। आप भी देखें वीडियो-

संजू सैमसन के पास टी20 वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म हासिल करने का यह आखिरी मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 31 जनवरी को खेला जाना है। अगर इस मैच में संजू फेल होते हैं तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप में ईशान किशन को उनकी जगह इस्तेमाल करने पर विचार कर सकती है।