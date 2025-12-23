Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Suryakumar Yadav and Shivam Dubey will play the last 2 matches for Mumbai in Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma joins team
सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भी खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी, रोहित शर्मा पहले ही पहुंच गए जयपुर

संक्षेप:

भारत के टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप चरण में मुंबई के आखिरी दो मैच में खेलेंगे जबकि यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को टीम से जुड़ सकते हैं।

Dec 23, 2025 06:01 am ISTVikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो स्टार खिलाड़ी टीम में नहीं हैं या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो फिर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी। इसी कड़ी में भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में मुंबई के आखिरी दो मैच में ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे, जबकि यशस्वी जायसवाल 29 दिसंबर को टीम से जुड़ सकते हैं।

50-50 ओवर का यह शीर्ष घरेलू टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है और इसके ग्रुप चरण के मुकाबले चार स्थलों अहमदाबाद, राजकोट, जयपुर और बेंगलुरु में होंगे। सूर्यकुमार और दुबे के छह और आठ जनवरी को जयपुर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के खिलाफ होने वाले मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहने की पुष्टि हो गई है, जबकि गैस्ट्राइटिस की समस्या से उबर रहे ओपनर यशस्वी जायसवाल के 29 दिसंबर को टीम से जुड़ सकते हैं। वे कुछ समय पहले तक अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब पूरी तरह ठीक होने की कगार पर हैं।

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जयपुर पहुंच गए हैं, जहां मुंबई को अपने ग्रुप फेज के मैच खेलने हैं। मुंबई ग्रुप सी में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा के साथ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों से विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए कहा है। यही कारण है कि प्रमुख खिलाड़ी अपनी-अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए खुद को उपलब्ध बता रहे हैं।

गिल-विराट भी खेलेंगे टूर्नामेंट

टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और टी20 टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा को पंजाब की टीम में शामिल किया जा चुका है, जबकि विराट कोहली और ऋषभ पंत दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। बीते करीब एक दशक में पहली बार होगा, जब बड़े-बड़े स्टार प्लेयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में एक साथ नजर आएंगे। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के दौरान मुख्य खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी से हट जाएंगे। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Team India Vijay Hazare Trophy Suryakumar Yadav
