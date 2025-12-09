Tue, Dec 09, 2025Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह को लेकर गंभीर और सूर्या को मिली ये बड़ी वॉर्निंग, पूर्व क्रिकेटर ने दी अहम सलाह

जसप्रीत बुमराह को लेकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को वॉर्निंग मिली है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि सोच समझकर उनका इस्तेमाल करना है।

Dec 09, 2025 09:49 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की असली तैयारी आज यानी 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है। भारत के पास कुल 10 टी20 मैच टी20 विश्व कप से पहले हैं। इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को जसप्रीत बुमराह को लेकर एक चेतावनी दी है।

पार्थिव ने इस सीरीज को टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों से जोड़ा और कहा कि साउथ अफ्रीका के पास अब जो रनर-अप का टैग है, उससे भारत के कॉम्बिनेशन और गेम प्लान के लिए मुकाबला और भी मुश्किल हो गया है। पार्थिव पटेल ने जियोस्टार पर कहा, “यह भारत के लिए एक अहम सीरीज है, खासकर वर्ल्ड कप रनर-अप साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यह अच्छी तैयारी होगी। कुछ चीजें हैं, जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं। नंबर एक यह है कि भारत जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल कैसे करता है।”

उन्होंने बताया कि भारत ने अपने प्रीमियर तेज गेंदबाज का इस्तेमाल ज्यादातर समय पारी की शुरुआत में किया है, लेकिन कभी-कभी इसका नुकसान यह होता है कि वह डेथ ओवर्स में मौजूद नहीं रहते। इसको लेकर पार्थिव ने कहा, "एशिया कप के बाद से भारत ने पावरप्ले में उनसे तीन-तीन ओवर कराए हैं और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी यही रणनीति थी। अगर वे उनसे पावरप्ले में तीन ओवर करवाते हैं, तो उनके पास डेथ ओवर्स के लिए सिर्फ एक ओवर बचता है, जो 19वां ओवर होता है। इसलिए, भारत को उनका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। अगर वे चाहते हैं कि वह शुरुआत में तीन ओवर करें, तो अर्शदीप सिंह को डेथ ओवर्स में बुमराह का साथ देना होगा।"

बॉलिंग प्लान के अलावा पार्थिव पटेल ने बल्लेबाजी को लेकर भी बात की और कहा, "हार्दिक पांड्या की वापसी बहुत जरूरी थी। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वह फॉर्म में वापस आ रहे हैं और वह एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देते हैं। लाइनअप में उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि वह अनुभव लाते हैं और युवाओं को गाइड भी करते हैं। मैं उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूं।”

