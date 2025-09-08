Suryakumar vs Suryakumar Difference in batting before and after captaincy vice-captaincy to gill increase pressure सूर्या बनाम सूर्या: कप्तानी से पहले और बाद में बैटिंग का फर्क, गिल को उपकप्तानी से और बढ़ा दबाव, Cricket Hindi News - Hindustan
Suryakumar vs Suryakumar Difference in batting before and after captaincy vice-captaincy to gill increase pressure

सूर्या बनाम सूर्या: कप्तानी से पहले और बाद में बैटिंग का फर्क, गिल को उपकप्तानी से और बढ़ा दबाव

एशिया कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर निगाहें खासतौर पर टिकी होंगी। टी20 का फुल-टाइम कप्तान बनने से पहले और उसके बाद की बल्लेबाजी के फर्क से उन पर दबाव होगा। शुभमन गिल के उपकप्तान बनाए जाने से ये दबाव और बढ़ेगा। कप्तानी मिलने के बाद सूर्या के बल्ले की चमक फीकी पड़ी है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 09:50 AM
एशिया कप के लिए मंच सज चुका है। मंगलवार को अफगानिस्तान बनाम हांगकांग से टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है। उसके अगले दिन भारत और यूएई की टक्कर है। पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम युवाओं से सजी हुई है और खिताब की रक्षा करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए ये टूर्नामेंट अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। बतौर कप्तान तो उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है लेकिन खुद की कप्तानी में बतौर बैटर उनका प्रदर्शन उनकी ख्याति के अनुरूप नहीं है। ऊपर से टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की टी20 में बतौर उपकप्तान वापसी से सूर्या पर दबाव और बढ़ेगा। पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भी उनके बल्ले से रन नहीं बनने पर चिंता जताई है।

सूर्यकुमार यादव बनाम सूर्यकुमार यादव

मामला बहुत हद तक सूर्यकुमार यादव बनाम सूर्यकुमार यादव का है। कप्तान सूर्या बनाम बैटर सूर्या। टी20 का फुल-टाइम कैप्टन बनने के बाद कहीं न कहीं बल्लेबाज सूर्या की चमक फीकी पड़ी है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो यह शीशे की तरह साफ हो जाता है। फुट-टाइम टी20 कप्तानी मिलने से पहले सूर्यकुमार यादव के बैटिंग पर नजर डालें तो उन्होंने 68 मैच में 43.33 के शानदार औसत से 2340 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 19 अर्धशतक भी निकले हैं। स्ट्राइक रेट 167.74 का रहा। टी20 में 117 रन का सर्वोच्च स्कोर भी कप्तानी से पहले का ही।

पूर्णकालिक कप्तान बनाए जाने के बाद उनकी बल्लेबाजी प्रभावित हुई है। कम से कम आंकड़े तो यही बता रहे हैं। कप्तानी संभालने के बाद 15 मैच में उनके बल्ले से सिर्फ 18.42 के औसत से 258 रन ही बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं और सर्वोच्च पारी 75 रन की रही है। वैसे स्ट्राइक रेट में कोई खास गिरावट नहीं आई है जो कप्तानी में 161.25 की है।

बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड

कप्तानी मिलने के बाद सूर्या के बल्ले की चमक भले ही फीकी हुई हो लेकिन उनके लिए राहत की बात ये है कि इस दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। सूर्यकुमार यादव ने अब तक 22 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इनमें से 17 में टीम इंडिया को जीत मिली है। 4 में हार का सामना करना पड़ा और एक मैच टाई रहा।

सूर्या का रन नहीं बनाना चिंता की बात: जाफर

पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन नहीं बनने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, 'सूर्यकुमार से रन न बनना चिंता की बात है। उन्होंने जो पिछले कुछ अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, उनमें वह ज्यादातर लेग साइड में स्क्वायर के पीछे रन की कोशिश की है। उनका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन चूंकि उसके बाद उन्होंने अपने खेल पर काफी काम किया है, इसलिए वह आईपीएल में एक दम अलग खिलाड़ी दिखे थे। उन्होंने ऑफसाइड में भी रन बनाना शुरू कर दिया। जब सूर्या विकेट के चारों तरफ शॉट लगाना शुरू कर देते हैं तो गेंदबाजों के लिए करने के लिए कुछ खास नहीं होता। वह बहुत खतरनाक हैं।'

