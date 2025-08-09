Surgery or rehabilitation will Chris Woakes be fit before Ashes 2025? सर्जरी या रिहैबिलिटेशन…क्रिस वोक्स क्या एशेज 2025 से पहले हो पाएंगे फिट?, Cricket Hindi News - Hindustan
सर्जरी या रिहैबिलिटेशन…क्रिस वोक्स क्या एशेज 2025 से पहले हो पाएंगे फिट?

क्रिस वोक्स इस साल के अंत में होने वाली एशेज सीरीज तक फिट होने के लिए कंधे की सर्जरी कराने के बजाय ‘रिहैबिलिटेशन’ का विकल्प चुन सकते हैं। वोक्स भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे।

Bhasha लंदनSat, 9 Aug 2025 12:44 PM
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स इस साल के अंत में होने वाली एशेज सीरीज तक फिट होने के लिए कंधे की सर्जरी कराने के बजाय ‘रिहैबिलिटेशन’ का विकल्प चुन सकते हैं। वोक्स भारत के खिलाफ ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके कंधे पर चोट लगी थी। इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का स्कैन हो चुका है और वह नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आठ सप्ताह का ‘रिहैबिलिटेशन’ कार्यक्रम उन्हें 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के लिए तैयार कर सकता है।

वोक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से कह, ‘‘मैं यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि चोट कितनी गंभीर है लेकिन मुझे लगता है कि विकल्प सर्जरी या ‘रिहैबिलिटेशन’ हो सकता है। मैं मानता हूं कि यह चोट मुझे दोबारा परेशान कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा जोखिम हो सकता है जिसे आप लेने के लिए तैयार हैं।‘‘

उन्होंने कहा, ‘’मैंने फिजियो और विशेषज्ञों से जो सुना है, उसके अनुसार सर्जरी के बाद फिट होने में लगभग चार महीने या तीन से चार महीने लगेंगे। ज़ाहिर है, यह एशेज और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, इसलिए यह मुश्किल है। ‘रिहैबिलिटेशन’ में आठ सप्ताह का समय लगेगा इसलिए यह एक विकल्प हो सकता है लेकिन मैं कोई भी फैसला रिपोर्ट आने के बाद करूंगा।’’

भारत के खिलाफ इंग्लैंड की सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही। मेजबानों ने लीड्स में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया, हालांकि भारत ने एजबेस्टन टेस्ट जीतकर 1-1 की बराबरी की। लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने जीत दर्ज कर 2-1 की बढ़त हासिल की। मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ रहा। इसके बाद ओवल में भारत ने ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज ड्रॉ कराई।

क्रिस वॉक्स इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक 181 ओवर गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी थे। उनसे ज्यादा इस सीरीज में सिर्फ मोहम्मद सिराज ने ओवर डाले।

