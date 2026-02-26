2016 के विश्व चैंपियन टीम की याद दिलाती है वेस्टइंडीज की मौजूदा टीम, सुरेश रैना का बड़ा बयान
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने मौजूदा वेस्टइंडीज की टीम के लिए विश्व कप को लेकर बड़ी बात कही है। सुरेश रैना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से शुरू होने से पहले कमेंट्री पैनल में कहा कि यह कैरिबियाई टीम 2016 के चैंपियन वेस्टइंडीज की याद दिलाती है।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण का बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दो अजेय टीमें, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज, आमने-सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाजों को पहले बोर्ड पर एक विशाल स्कोर खड़ा करना होगा। यह मैच न केवल दोनों टीमों की बादशाहत को बनाए रखने की लड़ाई है, बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को सबसे आगे रखने का एक सुनहरा अवसर भी है। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अब तक बिना कोई मैच हारे यहां पहंची हैं, जिससे मैदान पर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने की उम्मीद है।
इस बड़े मुकाबले के शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना ने वेस्टइंडीज की मौजूदा टीम को लेकर एक बेहद उत्साहजनक विश्लेषण साझा किया है। रैना ने कमेंट्री के दौरान वेस्टइंडीज के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह टीम 2016 की उस विश्व विजेता टीम की याद दिलाती है, जिसने ईडन गार्डन्स में खिताब जीता था। रैना के मुताबिक, मौजूदा कैरेबियाई टीम में भी उसी पुरानी टीम की तरह ही बड़े छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों (सिक्स हिटर्स) की भरमार है। उनका मानना है कि वेस्टइंडीज के पास ऐसे खिलाड़ियों की एक लंबी कतार है जो किसी भी क्षण मैच का रुख अपनी टीम की ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं, जो उन्हें इस विश्व कप का प्रबल दावेदार बनाता है।
मैदानी रणनीति की बात करें तो वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अकील होसेन की जगह रोस्टन चेस को शामिल किया है, ताकि मध्यक्रम और गेंदबाजी दोनों में गहराई मिल सके। टीम के पास शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और निकोलस पूरन जैसे विध्वंसक बल्लेबाज हैं, जो रैना के उस 'सिक्स हिटर' वाले दावे को सच साबित करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के पास कैगिसो रबाडा और एनरिक नॉर्खिया जैसे गेंदबाज हैं, जो कैरेबियाई पावर-हिटिंग पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद की लाल मिट्टी वाली पिच पर यह मुकाबला पावर और अनुशासन के बीच की एक कड़ी टक्कर होने जा रहा है।
