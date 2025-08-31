टी20 क्रिकेट में कौन हैं 3 विस्फोटक बल्लेबाज? सुरेश रैना ने इन खिलाड़ियों का नाम चुना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने टी20 क्रिकेट में मौजूदा समय के शीर्ष तीन बल्लेबाज के नाम बताए हैं। रैना ने हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव को चुना है।

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टी20 क्रिकेट के मौजूदा तीन विस्फोटक बल्लेबाज चुने हैं, जिसमें उन्होंने भारत के दो और दक्षिण अफ्रीका के एक बल्लेबाज को जगह दी है। रैना ने अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को मौजूदा समय में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया है। इसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा और भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को जगह दी है।

सुरेश रैना ने क्लासेन की दुर्लभ छक्के मारने की क्षमता की प्रशंसा की है, जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। सुरेश रैना ने शुभंकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कहा, ''अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में शतक लगाया था। सूर्यकुमार यादव ने पास भी कई शॉट हैं।''

क्लासेन पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज में से एक रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए शानदार प्रदर्शन करने के अलावा अभिषेक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अहम खिलाड़ी रहे थे। रैना ने अभिषेक शर्मा को भी अपने टॉप-3 बल्लेबाजों की सूची में जगह दी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है।