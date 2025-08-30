Suresh Raina picks his all time CSK XI Says X factor Shadab Jakati ko tavajjo nhi mili सुरेश रैना ने चुनी अपनी ऑल टाइम CSK इलेवन, बोले- ये खिलाड़ी था एक्स फैक्टर पर तवज्जो नहीं मिली, Cricket Hindi News - Hindustan
Suresh Raina picks his all time CSK XI Says X factor Shadab Jakati ko tavajjo nhi mili

सुरेश रैना ने चुनी अपनी ऑल टाइम CSK इलेवन, बोले- ये खिलाड़ी था एक्स फैक्टर पर तवज्जो नहीं मिली

सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की ऑल टाइम इलेवन चुनी है। उन्होंने अपनी इलेवन में चार विदेशी प्लेयर को रखा। वहीं, सीएसके के पूर्व बल्लेबाज ने 12वें प्लेयर के रूप में दिग्गज श्रीलंकाई स्पिनर को जगह दी।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 11:17 AM
'मिस्टर आईपीएल' के नाम से सुरेश रैना ने अपनी ऑल टाइम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इलेवन चुनी है। उन्होंने सीएसके इलेवन में चार विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया है। सीएसके के लिए लंबे समय तक खेलने वाले रैना ने 12वें और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिग्गज श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को रखा। रैना ने 2008 में सीएसकी की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह 2021 में आखिरी बार चेन्नई के लिए खेले। उन्होंने पांच बार की आईपीएल चैंपियन सीएसके के लिए 200 मैचों में सर्वाधिक 5529 रन बनाए। वह आईपीएल में सीएसके के अलावा गुजरात लायंस का हिस्सा रहे। वह लायंस के लिए सिर्फ दो सीजन खेले।

रैना ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ऑल टाइम सीएसके XI के बारे में पूछे जाने पर कहा, ''सोचना पड़ेगा। मेरी टीम में मुरली विजय होगा। मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना और बद्रीनाथ, बोलिंजर होंगे। उसके बाद शादाब जकाती, रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा। फिर धोनी भाई, बालाजी और मोहित शर्मा हैं। मोहित ने पर्पल कैप भी जीती थी। उस टाइम में मोहित ने नकल बॉल अलग गेंदबाजी की। अगर आप 12वां खिलाड़ी और इम्पैक्ट प्लेयर रखोगे तो मैं मुरलीधरन सर को रखूंगा।'' वहीं, रैना ने लेफ्ट आर्म स्पिनर शादाब जकाती को एक्स फैक्टर करार दिया।

पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ''मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर शादाब जकाती को उतनी तवज्जो नहीं मिली। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जब हम 2010, 2011 और 2012 में जीते। हमने जो क्वालिफाई किया, उसमें जकाती ने अच्छा प्रदर्शन किया।'' बता दें कि जकाती 2009 से 2012 तक सीएसके का हिस्सा रहे। उन्होंने 50 मैचों में 7.75 के इकॉनमी रेट से 45 शिकार किए। वह सीएसके के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और गुजरात लायंस में रहे लेकिन ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने 2017 में आखिरी आईपीएल मैच खेला था।

सुरेश रैना की ऑल टाइम सीएसके XI: मुरली विजय, मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, एल्बी मोर्कल, डग बोलिंजर, शादाब जकाती, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, लक्ष्मीपति बालाजी, मोहित शर्मा।