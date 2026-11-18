एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए सुरेश रैना, बोले- हमने बहुत ट्रॉफी जीतीं और हारीं, मगर…
एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर सुरेश रैना इमोशनल हो गए, जिन्होंने एमएस धोनी के साथ 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रैना ने कहा है किहमने बहुत ट्रॉफी जीतीं और हारीं, मगर वे सीएसके पिलर थे।
IPL 2027 के रिटेंशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी और इसी दौरान एक बड़ा बम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने फोड़ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी के रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उन्हें एक नई भूमिका दे दी है। वे अब टीम के मेंटॉर होंगे। इस बीच उनके लंबे समय तक भारत और सीएसके टीम में साथी रहे सुरेश रैना थोड़े इमोशनल दिखे और उन्होंने कहा कि हमने साथ में कई ट्रॉफी जीतीं और कई ट्रॉफी हारी भीं, मगर वे हमेशा सीएसके का एक बड़ा पिलर रहे।
स्टार स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रैना कहते हैं, "उनको मुबारकबाद कि उन्होंने इतने सालों तक आईपीएल खेला। एक प्लेयर के तौर पर वह क्या बन गए, ये सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है, एक बेहतर इंसान के तौर पर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि उन्होंने CSK के लिए बहुत सारे मैच खेले। सारे लीग मैच, नॉकआउट मैच, फाइनल, सेमीफाइनल खेले। तमिलनाडु से उन्हें जितना प्यार मिला, मुझे लगता है कि उसने एक इंसान के तौर पर बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया। एक लीडर के तौर पर उसने बहुत कुछ हासिल किया। उन्हें CSK के हर एक फैन से बहुत प्यार मिला।"
रैना आगे कहते हैं, "वह इस तरह के इंसान हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत था कि तमिलनाडु में टीम के साथ खेला, और हमने बहुत सारी ट्रॉफी जीतीं। हमने बहुत सारी ट्रॉफी हारी भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह CSK का सबसे बड़ा पिलर रहे हैं। तमिलनाडु में आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। हमने टेस्ट सीरीज जीतीं, लेकिन मुझे लगता है, उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छा किया।"
लंबे समय तक सीएसके में साथ खेलने वाले रैना ने धोनी को आईपीएलका सबसे बड़ा ब्रांड बताया और कहा, "वह अब तक IPL में सबसे बड़ा ब्रांड हैं। उन्हें फैंस से, बिजनेस आइकॉन या CEOs से बहुत प्यार मिला। मुझे लगता है कि उन्होंने उनकी लेगेसी देखी है। उन्होंने उन्हें बहुत सारे हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए, टॉस के लिए जाते हुए, ट्रॉफी लेकर आते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने वहां बहुत सारे खिलाड़ी बनाए। मुझे लगता है कि उनकी वजह से येलो आर्मी से हम सभी सपोर्ट मिला।"
पिछले साल धोनी खेले थे आखिरी IPL मैच
एमएस धोनी ने आखिरी मैच पिछले साल मई में खेला था। 2026 के सीजन के लिए वे रिटेन किए गए थे, लेकिन चोट के कारण एक भी मैच खेल नहीं पाए थे। अब 2027 के लिए उन्हें रिटेन किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन उनकी उम्र और फिटनेस को देखते हुए दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि वे आगे खिलाड़ी के तौर पर सीएसके के साथ नहीं रह पाएंगे। ऐसे में उन्हें टीम मेंटॉर बनाया गया है। वे अब डगआउट से खेल को चलाएंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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