SRH Retained and Released Players List: मोहम्मद शमी समेत ये 9 प्लेयर्स हुए हैदराबाद से अलग, 25 करोड़ का है अब पर्स

Sat, 15 Nov 2025 06:07 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SRH Retained and Released Players List: पैट कमिंस की अगुवाई वाली विस्फोटक सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले कुल 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। वहीं टीम ने ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासेन और इशान किशन जैसे धुआंधार बल्लेबाजों को टीम के साथ बनाए रखा है, जो उनकी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, गेंदबाजी को उन्हें मजबूत करने की जरूरत है, शमी के जाने से उन्हें एक भारतीय तेज गेंदबाज भी चाहिए होगा। ऐसे में ऑक्शन में टीम 25.50 करोड़ रुपए के पर्स के साथ अच्छी खरीददारी कर सकती है।

SRH रिलीज प्लेयर्स लिस्ट IPL 2026- मोहम्मद शमी, एडम जैंपा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे और सचिन बेबी

SRH रिटेन प्लेयर्स लिस्ट- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी।

SRH टीम पर्स IPL 2026 ऑक्शन- 25.50 करोड़

Sunrisers Hyderabad IPL 2026
