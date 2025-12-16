SRH Auction Live: सनराइजर्स हैदराबाद नीलामी में बिगाड़ेगा सबका खेल, 10 खिलाड़ियों के लिए लुटाएंगे इतने करोड़
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पिछले कुछ सीजन से कागजों पर काफी मजबूत रही है। इस बार टीम 10 खिलाड़ियों के लिए 25.50 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है।
SRH Auction Live: आईपीएल 2026 के लिए होने वाली नीलामी का इंतजार खत्म होने वाला है। सभी टीमें अपने-अपने स्क्वॉड का पूरा करने के लिए नीलामी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली हैं। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए कुछ टीमों के पास पहले से ही बड़े नामों वाले खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर है। हालांकि इसके बावजूद टीम आईपीएल 2026 नीलामी में एक बड़े पर्स के साथ उतरने वाली है। हैदराबाद की टीम ने कुल 15 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, वहीं नीलामी से पहले 8 खिलाड़ियों को रिलीज भी किया है। टीम के पास 25.50 करोड़ हैं और टीम 10 स्लॉट को भरने के लिए नीलामी में उतरने वाली है।
IPL नीलामी 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद
बचा हुआ पर्स- 25.50 करोड़ रुपये
कुल बचे हुए स्लॉट- 10
विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 2
सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिटेन खिलाड़ी (15)
बल्लेबाज
ट्रेविस हेड
अनिकेत वर्मा
आर स्मरण
विकेटकीपर
हेनरिक क्लासेन
ईशान किशन
ऑलराउंडर
अभिषेक शर्मा
नीतीश कुमार रेड्डी
हर्षल पटेल
हर्ष दूबे
कामिंडु मेंडिस
ब्रायडन कॉर्स
गेंदबाज
पैट कमिंस (कप्तान)
जयदेव उनादकट
इशान मलिंगा
जीशान अंसारी
हैदराबाद ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज (8)
मोहम्मद शमी (लखनऊ सुपर जायंट्स को ट्रेड हुए)
एडम जम्पा
राहुल चाहर
वियान मुल्डर
अभिनव मनोहर
अथर्व तायडे
सचिन बेबी
सिमरजीत सिंह