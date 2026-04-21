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सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से दी करारी शिकस्त, अभिषेक ने ठोका शतक

Apr 21, 2026 11:50 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रनों से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। पूरे मैच में क्या -क्या हुआ इस मैच रिपोर्ट में जानिए।

सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से दी करारी शिकस्त, अभिषेक ने ठोका शतक

आईपीएल 2026 के 31वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 47 रनों से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की। अहमदाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि हैदराबाद के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 97 रनों की मजबूत साझेदारी कर दिल्ली के गेंदबाजों को शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया।

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अभिषेक शर्मा ने जड़ा विस्फोटक शतक

सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 68 गेंदों में नाबाद 135 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे। ट्रेविस हेड ने 37 रन बनाए और अंत में हेनरिक क्लासेन ने केवल 13 गेंदों पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम का स्कोर 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 242 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए यह पारी बेहद कठिन रही, जहां मुकेश कुमार और नीतीश राणा जैसे अनुभवी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए।

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243 रनों के लक्ष्य के जबाव में इतने रन बना सकी दिल्ली

243 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और पथुम निसंका जल्द ही पवेलियन लौट गए । इसके बाद केएल राहुल (37 रन) और नीतीश राणा (57 रन) ने पारी को संभालने की कोशिश की और दूसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़े, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई । समीर रिज़वी ने मध्यक्रम में संघर्ष करते हुए 41 रनों का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज हैदराबाद की सटीक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके। दिल्ली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर केवल 195 रन ही बना सकी।

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हैदराबाद के गेंदबाजों ने की जीत सुनिश्चित

हैदराबाद की जीत में उनके गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई, विशेषकर ईशान मलिंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। मैच के अंतिम ओवर में र्ष दुबे ने घातक गेंदबाजी की और तीन विकेट लेकर दिल्ली की रही-सही उम्मीदें भी खत्म कर दीं । दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल संघर्ष नहीं कर सके और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने घरेलू मैदान पर एक व्यापक और प्रभावशाली जीत हासिल की। इस जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल पर मजबूत स्थिति में पहुंंच गया है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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