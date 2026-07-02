'वैभव सूर्यवंशी पर दबाव बढ़ता जा रहा है', सुनील गावस्कर को किस बात की चिंता?

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी की वजह से पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर चिंता में है। उनका कहना है कि इससे 15 साल के खिलाड़ी पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अब उनका डेब्यू ज्यादा दूर लग नहीं रहा है।

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा? क्रिकेट के गलियारों में बस यही सवाल है। आयरलैंड दौरे पर नजरअंदाज किए जाने के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी मौका नहीं मिला। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर चिंता में है, उनका कहना है कि वैभव के डेब्यू में देरी करने की वजह से उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चयनकर्ताओं को टी20 इंटरनेशनल टीम में उनके चयन के लिए मजबूर किया है। हालांकि नए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी उन्हें डेब्यू का मौका नहीं दे रही है।

वैभव सूर्यवंशी को लेकर चिंता में सुनील गावस्कर सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "जब भी उसे मौका मिलेगा, वह और ज्याद प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन 15 साल की उम्र में, आप प्रेशर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वह जानता है कि अगर उसे दूसरे या तीसरे गेम में मौका मिलता है, तो उसे लगभग तुरंत अच्छा करना होगा। यह बात है। लेकिन वह यहां रहकर खुश है। यह इंडियन टीम प्यारे, जबरदस्त खिलाड़ियों से भरी है, और उनसे सीखना उसके लिए बहुत बढ़िया है।"

वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू दूर नहीं संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए लगता नहीं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अब ज्यादा दूर है। सैमसन ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले तीन में से एक भी टी20 मैच में 10 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है। आयरलैंड के खिलाफ वह 5 और 0 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 7 गेंदों पर 1 रन बनाया।

जिस तरह सैमसन की बल्लेबाजी चल रही है उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट को इस वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी को ड्रॉप करने का कड़ा फैसला लेना होगा।

सैमसन के ड्रॉप होने पर अभिषेक शर्मा को वैभव सूर्यवंशी के रूप में नया ओपनिंग पार्टनर मिलेगा, यह जोड़ी भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे विस्फोटक जोड़ी साबित हो सकती है।