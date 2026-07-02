'वैभव सूर्यवंशी पर दबाव बढ़ता जा रहा है', सुनील गावस्कर को किस बात की चिंता?
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में हो रही देरी की वजह से पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर चिंता में है। उनका कहना है कि इससे 15 साल के खिलाड़ी पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि अब उनका डेब्यू ज्यादा दूर लग नहीं रहा है।
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा? क्रिकेट के गलियारों में बस यही सवाल है। आयरलैंड दौरे पर नजरअंदाज किए जाने के बाद 15 साल के इस खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी मौका नहीं मिला। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर चिंता में है, उनका कहना है कि वैभव के डेब्यू में देरी करने की वजह से उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चयनकर्ताओं को टी20 इंटरनेशनल टीम में उनके चयन के लिए मजबूर किया है। हालांकि नए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर की जोड़ी उन्हें डेब्यू का मौका नहीं दे रही है।
वैभव सूर्यवंशी को लेकर चिंता में सुनील गावस्कर
सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "जब भी उसे मौका मिलेगा, वह और ज्याद प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन 15 साल की उम्र में, आप प्रेशर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वह जानता है कि अगर उसे दूसरे या तीसरे गेम में मौका मिलता है, तो उसे लगभग तुरंत अच्छा करना होगा। यह बात है। लेकिन वह यहां रहकर खुश है। यह इंडियन टीम प्यारे, जबरदस्त खिलाड़ियों से भरी है, और उनसे सीखना उसके लिए बहुत बढ़िया है।"
वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू दूर नहीं
संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन को देखते हुए लगता नहीं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू अब ज्यादा दूर है। सैमसन ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले तीन में से एक भी टी20 मैच में 10 रन का आंकड़ा नहीं छुआ है। आयरलैंड के खिलाफ वह 5 और 0 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्होंने 7 गेंदों पर 1 रन बनाया।
जिस तरह सैमसन की बल्लेबाजी चल रही है उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट को इस वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी को ड्रॉप करने का कड़ा फैसला लेना होगा।
सैमसन के ड्रॉप होने पर अभिषेक शर्मा को वैभव सूर्यवंशी के रूप में नया ओपनिंग पार्टनर मिलेगा, यह जोड़ी भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे विस्फोटक जोड़ी साबित हो सकती है।
कौन जीता IND vs ENG पहला टी20?
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से 189 रन बोर्ड पर लगाए। शिवम दुबे ने 42 रनों की कमाल की पारी खेली। भारतीय पारी के खत्म होने के बाद मैदान पर बारिश तेज हो गई, जिस वजह से अंपायरों को मैच रद्द करना पड़ा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टी20 4 जुलाई को है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें